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برجك اليوم

Lebanon 24
15-03-2021 | 05:55
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الحمل
قد تمر بيوم مزعج نوعاً ما جرّاء بعض المشاكل
الثور
مشروع ارتباط يلوح في الأفق
الجوزاء
عزّز هذا اليوم ميلك إلى العمل والإنتاج وتحقيق أفضل النتائج
السرطان
كن يقظاً في عملك فالكثير من الأخطاء أصبحت ترتكبها ويسجلها عليك أرباب العمل لمناقشتك بها
الأسد
لا تخف على العلاقة بالشريك، فأنت مرتبط بشخص رائع جداً وقل نظيره هذه الأيام، وهذا من حسن حظك
العذراء
يحمل اليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني
الميزان
المغامرات العابرة لن تفيدك لتكوين مستقبل أفضل، سارع إلى البحث عن بدائل أكثر جديّة
العقرب
لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل
القوس
لم يعد باستطاعة الشريك تحمل المزيد من تصرفاتك السيئة، الأمور تسير نحو الأسوأ
الجدي
لا تجادل ولا تتدخّل في أمور لا تعنيك
الدلو
يوفّر لك هذا اليوم الطاقة الكبيرة على العطاء
الحوت
تزهو بنفسك وتشعر بالارتياح وتزدهر الأوضاع وتكبر شعبيتك كما جاذبيتك وتشعر بالحيوية الكبيرة تعود اليك
 
المصدر: السومرية
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