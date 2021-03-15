منوعات

حاولوا تعريتها لتصويرها.. مفاجآت وتفاصيل جديدة عن انتحار شابة مصرية من الطابق السادس

Lebanon 24
15-03-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-803137-637513937376931649.jpg
Doc-P-803137-637513937376931649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشف شقيق فتاة السلام المنتحرة في القاهرة، تفاصيل جديدة حول سقوط شقيقته من شرفة شقتها بالطابق السادس في أحد العقارات، ما أسفر عن مصرعها، بعد اقتحام جيرانها منزلها بزعم اختلائها بصديق.

 

وأوضح قائلا: "شقيقتي كانت تسكن في منطقة لم يدخلها الغاز الطبيعي بعد، وكانت في حاجة إلى أسطوانة غاز، لذلك تواصلت هاتفيًا مع أحد بائعي الأنابيب، وأخبرها بأنه لن يكون متاحًا إلا عند الـ11 مساء".

 

الباب كان مفتوحاً

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" على "أم بي سي مصر": "خلال تركيب أسطوانة الغاز لم تغلق أختي باب الشقة، وبائع الأنابيب كان خارجا من شقتها بشكل طبيعي حين انهال أكثر من 3 أشخاص عليه وعليها بالضرب".

 

كما أكد أن البائع لم يكن صديق أخته، بل مجرد عامل قدم لتغيير أنبوبة الغاز، فتعرض وشقيقتي قبل موتها لضرب مبرح.

 

حاولوا تجريدها من ملابسها

 

وتابع "البائع قال في التحقيقات إن المتهمين قالوا لها اقلعي علشان نصورك"، معقبًا: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أشار بأصابع الاتهام إلى أختي بالزنا".

 

كما كشف أن شقيقته كانت متزوجة ولديها 3 أطفال يترددون عليها كثيرًا ولكنهم لا يقيمون معها في الشقة.

 

وكانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفاة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

انتحرت من الطابق السادس

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب العقار وزوجته وحارس العقار وأحد سكانه، عقب قيامهم بكسر باب شقة المجني عليها أثناء تواجدها داخل شقتها برفقة صديقها، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

 

يذكر أن غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بشارع النزهة بدائرة قسم شرطة السلام، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة "د. ص" 35 سنة، وهي شابة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:00 | 2021-03-15
05:55 | 2021-03-15
23:00 | 2021-03-14
21:00 | 2021-03-14
18:00 | 2021-03-14
15:00 | 2021-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website