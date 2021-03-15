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لص استخدم سيارة أعجبته في سطو مسلح للحصول على ثمن شرائها!

Lebanon 24
15-03-2021 | 15:00
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سيدفع أميركي 20 عاما من حياته بعدما قضت إحدى المحاكم في ولاية تكساس بسجنه لمحاولته شراء سيارة أعجبته وأراد امتلاكها والتباهي بها.

 

وصدر الحكم ضد إيريك وارين، البالغ من العمر 50 عاما، طبقا لموقع "كي إكسان" الإخباري، بعد إدانته في جريمة عجيبة.

 

وكان وارين قد توجه  إلى إحدى وكالات بيع سيارات "بي أم دبيلو" صبيحة  7 حزيران من عام 2019، حيث أعجبته سيارة بشدة وأراد اقتناءها، وطلب من مسؤول البيع أن يجرب قيادتها ريثما ينتهي كتابة عقد الشراء.

 

ولكن إيريك  سارع بالتوجه إلى أحد المصارف وهدد موظفا بسلاح ناري قبل أن يسلمه ورقة يهدده فيها بإعطائه  10 آلاف دولار من فئات 50 و100 ودولار، وإلا سيكون مصيره الهلاك.

 

وبعد نحو ربع ساعة عاد اللص عاد إلى مركز بيع السيارات، ودفع 3000 دولار من الأموال المسروقة دفعة أولى للسيارة.

 

وذكر موقع "كي إكسان"  أنه أثناء الانتهاء من عملية تجهيز عقد الشراء، تلقى موظف مكالمة بشأن سرقة مصرف قريب، ليدرك من خلال المواصفات أن السيارة التي استخدمت في عملية السطو تطابق السيارة التي يعتزم إيريك شراءها.

 

 وتمكن الموظف من إبلاغ الشرطة بدون أن يلفت انتباه اللص، لتسارع إلى القبض عليه لاحقا، وبحوزته مبلغ 5086 دولارًا نقدًا مع مسدس مزيف استخدم في العملية السرقة وعليه بصمات أصابعه.

 

وقد أقر المتهم  بأنه مذنب في عملية سطو على المصرف في آب 2020 ليصدر عليه الحكم مؤخرا بالسجن لمدة عقدين من الزمن.

المصدر: الحرة
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