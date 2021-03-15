منوعات

جريمة تهزّ الرأي العام في دولة عربية.. ضحيّتها طالب جامعي!

Lebanon 24
15-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-803209-637514072567039456.jpg
Doc-P-803209-637514072567039456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هزّت جريمة مروّعة الرأي العام في السودان، ذهب ضحيّتها الطالب عبد العزيز الصادق محمد، في الفرقة الثالثة بكلية علوم المختبرات بجامعة "أم درمان" صباح أمس الأحد على يد لصوص حاولوا سرق هاتفه المحمول.
 
وخرج طلاب الجامعة للتظاهر تنديداً بالواقعة، التي كشف بيان للجامعة نشرته وكالة الأنباء السودانية أنّها وقعت عند حوالي التاسعة من صباح الأحد، حيث طعن مجهولون الطالب الشاب طعنة غادرة بآلة حادة، وفقاً لما أورده موقع "العربية".

وقالت إدارة الجامعة، إنّ الشرطة باشرت إجراءاتها الجنائية بمشرحة أم درمان بحثاً عن الجناة، مؤكّدة أنّ التحريات ما زالت مستمرة بصورة مكثفة لكشف ملابسات الحادث.
 
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-03-15
18:00 | 2021-03-15
15:00 | 2021-03-15
12:00 | 2021-03-15
09:00 | 2021-03-15
05:55 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website