جريمة تهزّ الرأي العام في دولة عربية.. ضحيّتها طالب جامعي!

هزّت جريمة مروّعة الرأي العام في السودان، ذهب ضحيّتها الطالب عبد العزيز الصادق محمد، في الفرقة الثالثة بكلية علوم المختبرات بجامعة "أم درمان" صباح أمس الأحد على يد لصوص حاولوا سرق هاتفه المحمول.

وخرج طلاب الجامعة للتظاهر تنديداً بالواقعة، التي كشف بيان للجامعة نشرته وكالة الأنباء السودانية أنّها وقعت عند حوالي التاسعة من صباح الأحد، حيث طعن مجهولون الطالب الشاب طعنة غادرة بآلة حادة، وفقاً لما أورده موقع "العربية".



وقالت إدارة الجامعة، إنّ الشرطة باشرت إجراءاتها الجنائية بمشرحة أم درمان بحثاً عن الجناة، مؤكّدة أنّ التحريات ما زالت مستمرة بصورة مكثفة لكشف ملابسات الحادث.