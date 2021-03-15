نحات يروج للسياحة المصرية عن طريق "أقلام الرصاص"

كتب صابر حسام الدين في "سكاي نيوز عربية":





قبل ثلاث سنوات من الآن، رأى إبراهيم بلال منحوتة لفنان أوروبي على سن "قلم رصاص" أثناء تصفحه لمواقع التواصل الاجتماعي، ليقرر آنذاك أن يخوض تجربة مشابهة، لكن مع إضافة الروح المصرية عليها.



ويكشف الفنان المصري كواليس رحلته في النحت على "سنون أقلام الرصاص"، ودوافعه لاختيار هذا النوع الصعب من الفنون.



أعمال فنية مميزة



ويقول بلال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الفن المصغر" أو "الميكرو آرت" مشهور عالمياً لكنه غير متداول في مصر، لذا قرر أن يختار هذا النوع ليقدم إلى الجمهور عمل فني مميز، يختلف عما اعتادوا رؤيته.



ويضيف: "تدربت كثيرا للوصول إلى هذا المستوى، وكانت هناك العديد من التجارب التي كان مصيرها الفشل، لكن تمكنت مؤخرا من ممارسة النحت المصغر بدرجة عالية من الاحترافية".



كما يوضح أن المنحوتة على "سن قلم الرصاص" تحتاج إلى ما يقارب 20 أو 30 ساعة عمل، خاصة مع تفضيل الفنان للقطع الأثرية المصرية، التي تحتوي على الكثير من التفاصيل، مما يزيد من صعوبة تحويلها إلى منحوتة لا يتجاوز طولها 5 أو 6 مليمترات.



ونجح بلال في إنتاج 40 منحوتة مصغرة حتى الآن، قائلا: "مع كل عمل فني، أتمكن من تطوير أدائي أكثر، مما يجعل كل عمل مميزا أكثر من الذي يسبقه، خاصة أنني استغرقت وقتا طويلا للتأقلم مع أدواتي الجديدة، وهي ميكروسكوب و(سكين تفاصيل) يشبه المشرط الطبي، وأقوم بوضع القلم الرصاص أمام الميكروسكوب، ثم أنظر من خلال العدسة العينية الخاصة به إلى سن القلم، ثم أبدأ في النحت". بمنحوتات فنية أصغر من حبة الأرز، نجح الفنان المصري إبراهيم بلال في جذب انتباه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً خلال الفترة الأخيرة، وسط انبهار من قدرته على تحويل "سنون الأقلام الرصاص" إلى أعمال فنية.قبل ثلاث سنوات من الآن، رأى إبراهيم بلال منحوتة لفنان أوروبي على سن "قلم رصاص" أثناء تصفحه لمواقع التواصل الاجتماعي، ليقرر آنذاك أن يخوض تجربة مشابهة، لكن مع إضافة الروح المصرية عليها.ويكشف الفنان المصري كواليس رحلته في النحت على "سنون أقلام الرصاص"، ودوافعه لاختيار هذا النوع الصعب من الفنون.ويقول بلال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "الفن المصغر" أو "الميكرو آرت" مشهور عالمياً لكنه غير متداول في مصر، لذا قرر أن يختار هذا النوع ليقدم إلى الجمهور عمل فني مميز، يختلف عما اعتادوا رؤيته.ويضيف: "تدربت كثيرا للوصول إلى هذا المستوى، وكانت هناك العديد من التجارب التي كان مصيرها الفشل، لكن تمكنت مؤخرا من ممارسة النحت المصغر بدرجة عالية من الاحترافية".كما يوضح أن المنحوتة على "سن قلم الرصاص" تحتاج إلى ما يقارب 20 أو 30 ساعة عمل، خاصة مع تفضيل الفنان للقطع الأثرية المصرية، التي تحتوي على الكثير من التفاصيل، مما يزيد من صعوبة تحويلها إلى منحوتة لا يتجاوز طولها 5 أو 6 مليمترات.ونجح بلال في إنتاج 40 منحوتة مصغرة حتى الآن، قائلا: "مع كل عمل فني، أتمكن من تطوير أدائي أكثر، مما يجعل كل عمل مميزا أكثر من الذي يسبقه، خاصة أنني استغرقت وقتا طويلا للتأقلم مع أدواتي الجديدة، وهي ميكروسكوب و(سكين تفاصيل) يشبه المشرط الطبي، وأقوم بوضع القلم الرصاص أمام الميكروسكوب، ثم أنظر من خلال العدسة العينية الخاصة به إلى سن القلم، ثم أبدأ في النحت".

ترويج للسياحة



وقرر بلال -28 عاما- التركيز على الآثار المصرية، فقام بتحويلها إلى منحوتات صغيرة، بهدف تشجيع السياحة والمساعدة في دفع الجمهور المحلي والأجنبي لزيارة المتاحف المصرية.



ويردف: "لكل فنان هدف من أعماله، وكان هدفي هو إبهار الجمهور بمنحوتاتي الصغيرة الخاصة بالتماثيل الفرعونية، لتشجيعهم على زيارة المتاحف ورؤية الأعمال الحقيقية بأعينهم، وبالفعل عندما أقوم بنشر صور المنحوتات عبر صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أتلقى العديد من ردود الفعل الإيجابية، خاصةً من الجمهور الأجنبي، الذي أصبح يمثل قطاعا كبيرا من متابعيني خلال الفترة الأخيرة".



وتمكن النحات المصري من تنظيم معرض فني بالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة المصرية داخل متحف الفن الإسلامي، في مطلع العام الجاري، عرض من خلاله 20 منحوتة مصغرة باستخدام سنون أقلام الرصاص، لآثار إسلامية، ولاقى المعرض استحسان الحضور من زوار المتحف.



وعن طريقة عرض الأعمال الفنية، التي لا يتجاوز حجمها حبة الأرز، يقول بلال: "نقوم بوضع عدسة مكبرة على بُعد معين، تتيح للجمهور رؤية تفاصيل المنحوتة بوضوح، ومن هنا يأتي انبهار زائر المعرض، إذ يرى العمل الفني في البداية دون العدسة، دون أن يرى بوضوح، لكن ما أن يقف أمام العدسة، يكتشف كثيرا من التفاصيل التي لم يتوقع وجودها في تلك المنحوتة المصغرة".

وأعرب بلال عن أمنيته في أن يشارك بأكثر من معرض فني داخل المتاحف القومية، والمساعدة في الترويج للآثار المصرية.