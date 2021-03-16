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برجك اليوم

Lebanon 24
16-03-2021 | 05:55
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الحمل
حاول ألا تفقد السيطرة على الأمور
الثور
تحرّر من القيود المفروضة عليك كي يمكنك أن تقدم عملاً أفضل
الجوزاء
توقّع الكثير من المفاجآت المفرحة في العمل والتي تشعرك بالطمأنينة والأمان والثقة العالية بالنفس
السرطان
يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ والتطوّرات الإيجابية والحصول على مركز مرموق في العمل
الأسد
تتعزّز علاقة شخصية وتتاح لك الفرصة للمصالحة ولترتيب العلاقات المهنية وغيرها من الأمور، وتتوصل إلى فتح قنوات جديدة من التعاون
العذراء
تتخلص من الشعور ببعض الارتباك وترى ضرورة إنجاز أعمالك بلا تسويف وتأجيل ومماطلة
الميزان
الشفافية مطلوبة هذا اليوم، وحاول أن تنافس بهدوء لئلا تخسر كل شيء في لحظة تسرع، عندها لن ينفع الندم
العقرب
قد تجد نفسك أمام امتحان صعب
القوس
مشروع مهمّ تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل
الجدي
يوم جيد من الاتصالات الواسعة والصداقات والمشاريع الناجحة في مجالك المهني
الدلو
قد تحصل على عائدات غير متوقعة، وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز على مشروع واعد جدّاً
الحوت
فرص كبيرة للكسب المادي ولمشاريع جديدة، فيتحسن الوضع المالي وتتخلص من أعباء جاثمة على كتفيك
 
المصدر: السومرية
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