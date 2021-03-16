مواليد 3 أبراج قد ينهون الأسبوع بفرح.. هل أنت من بينهم؟

ما أن يبدأ الأسبوع حتى يقوم الجميع بترقب ما سيحدث خلاله، فقد يخططون لبعض الأحداث إلا أن بعضها الآخر قد يحدث من دون أن يسعوا إلى ذلك. ويبدو أن مواليد 3 أبراج قد يفرحون في نهاية هذا الأسبوع.

الثور

رغم أنه يعاني مثل الجميع من بعض المشاكل التي تعترض طريقه وتمنعه في بعض الأحيان من التقدم، إلا أن باباً قد يفتح أمامه في نهاية هذا الأسبوع. وقد يشعر بتحسن بسيط أو ربما كبير في أحواله. ومن الممكن أن يأخذ قراراً مهماً جداً يؤثر على حياته.

السرطان

قد يكون مولود برج السرطان من أكثر مواليد الأبراج حظاً في نهاية الأسبوع. فقد ترتسم الابتسامة على وجهه لأسباب مختلفة. وقد يرى اشخاصاً محيطين به يعيشون الفرح. كذلك قد يرغب في إقامة الصلات مع آخرين من أجل بلوغ بعض الأهداف وهو ما يمكن أن ينقله من ضفته الحالية إلى ضفة أخرى.

الجدي

عاش مولود الجدي حالة من الاستقرار الممل مؤخراً. لكن هذه المرحلة قد تبدأ بالانتهاء مع نهاية هذا الأسبوع. وقد تعده الأيام المقبلة بالمزيد من التجدد والنجاح والتغيير الإيجابي. كذلك يمكن أن تحمل إليه هذه الأيام حلولاً ترضيه لبعض المشاكل العالقة. لكن عليه التحمل والصبر إلى أن يحين موعد التغيير الكبير.