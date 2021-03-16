منوعات

لم تقص شعرها منذ 13 عاما (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-803494-637514783142288774.jpg
Doc-P-803494-637514783142288774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رفضت زيبا كيلي البالغة 30 عاما وهي إحدى سكان مدينة لوبورو البريطانية قص شعرها طيلة 13 عاما، حتى بلغ طوله مترين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، تعتبر كيلي صاحبة أطول شعر في بريطانيا، إذ توقفت عن قص شعرها في سن 17.

وقالت: "كان شعري ينمو بسرعة كبيرة وكان علي أن أذهب إلى مصفف الشعر أحيانا مرتين في الشهر.. وفي مرحلة ما لم أعد أرغب في قص شعري".
 
 
 
 
 
إلا أنها ذكرت أنه بسبب شعرها الطويل أصبحت تعاني من آلام في الرأس والرقبة، وقالت إنها تحتاج إلى ساعة ونصف لغسل شعرها وساعة أخرى لتمشيطه.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2021-03-16
09:00 | 2021-03-16
05:55 | 2021-03-16
23:00 | 2021-03-15
21:00 | 2021-03-15
18:00 | 2021-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website