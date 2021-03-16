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وداعا لزحمة السير.. مجمع سكني لأصحاب الطائرات فقط (صور)

Lebanon 24
16-03-2021 | 15:00
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تشهد المناطق السكنية المخصصة لمالكي الطائرات الصغيرة، والتي تعرف باسم "إير باركس"، في الولايات المتحدة ، زيادة كبيرة.

 

ويحتضن العالم 650 منطقة سكنية مخصصة لمالكي الطائرات الخفيفة، في حين تعد "كاميرون إير بارك"، والواقعة في ولاية كاليفورنيا الأميركية، واحدة من أجمل تلك المناطق.

 

 

وتتوفر مساكن للبيع في تلك المنطقة مقابل 1.5 مليون دولار، حيث سيكون بمقدور المقيمين هناك، استعمال طائراتهم الخاصة كبديل عن السيارات.

 

وتحتوي المساكن على حظائر خاصة بالطائرات الصغيرة يصل عرض الواحدة منها إلى 30 مترا، بينما تتميز الشوارع في المنطقة بكونها واسعة لتتيح مرور الطائرات عليها بسهولة، دون أن تتصادم أجنحتها.

 

وتضم المنطقة أيضا، مدرجا مشتركا لإقلاع وهبوط الطائرات، يمكن لجميع القاطنين في المجمع السكني استخدامه.

 
 

ووفق ما ذكر موقع "إنديا تايمز"، فإنه لا توجد منازل شاغرة في هذه المنطقة السكنية التي تشهد إقبالا كبيرا من مالكي الطائرات الصغيرة.

المصدر: سكاي نيوز
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