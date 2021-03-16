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ضبط "حدّاد" ينتحل صفة "طبيب أسنان" في عيادة خاصة!

Lebanon 24
16-03-2021 | 21:00
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ضبطت السلطات الصحية في العاصمة السعودية الرياض عاملاً في مهنة الحدادة ينتحل صفة طبيب أسنان ويعمل في عيادة خاصة وهو غير مخوّل للعمل بهذه المهنة.
 
وتابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حسن بن علي الشهراني، حيث ضبطت "صحة الرياض"، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، العامل الذي قام بتشغيل عيادة منزلية للأسنان مخالفة، في أحد الأحياء الشعبية جنوبي الرياض.

وأوضحت "صحة الرياض" أنّه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، تم التفاعل معه، والوقوف على الموقع المخالف وضبطه، إذ تم ضبط عامل وافد بمهنة حدّاد يعمل في مهنة طب الأسنان بعيادة خاصة، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.

وأعلنت إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل، وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات النظامية، بحسب ما نقل موقع "الإمارات اليوم" عن صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشددت "صحة الرياض" على أن "الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية، أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع".

ووفقاً للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنّه "يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: زاول المهن الصحية دون ترخيص، ومن قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة المهن الصحية، ومن استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافاً للحقيقة، ومن انتحل لنفسه لقباً من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، ومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له مزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها، ومن تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري، مع علمه بأنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة".
 
 
المصدر: الإمارات اليوم
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