نجا من الموت بأعجوبة بعد تدمير سيارة والده الفارهة.. وهكذا كانت ردة فعل الأخير

نجا سائق شاب لسيارة عالية الأداء من الموت بأعجوبة، بعدما اصطدم بعمود كهربائي في أستراليا، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقال المصدر إن الطالب الجامعي (20 عاما) كان يقود سيارة "موستانغ" الرياضية، في جبل درويت، غرب سيدني، ليلة الأحد.وأوضح أن الشاب فقد، في ظروف غامضة، السيطرة على سيارة والده وانزلقت، ثم اصطدمت بعمود كهربائي.وحسب ما أظهرته بعض الصور، فإن السيارة، التي تبلغ تكلفتها 70 ألف دولار، دمرت بشكل كبير.