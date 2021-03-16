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نجا من الموت بأعجوبة بعد تدمير سيارة والده الفارهة.. وهكذا كانت ردة فعل الأخير

Lebanon 24
16-03-2021 | 23:00
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نجا سائق شاب لسيارة عالية الأداء من الموت بأعجوبة، بعدما اصطدم بعمود كهربائي في أستراليا، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن الطالب الجامعي (20 عاما) كان يقود سيارة "موستانغ" الرياضية، في جبل درويت، غرب سيدني، ليلة الأحد.

وأوضح أن الشاب فقد، في ظروف غامضة، السيطرة على سيارة والده وانزلقت، ثم اصطدمت بعمود كهربائي.

وحسب ما أظهرته بعض الصور، فإن السيارة، التي تبلغ تكلفتها 70 ألف دولار، دمرت بشكل كبير.
 
هذا وجرى بصعوبة سحب السائق الشاب من السيارة ونقله إلى المستشفى، فيما ذكرت تقارير محلية أنه يعاني من إصابات طفيفة في الساق والرأس.

وكان والد السائق اشترى هذه السيارة، الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يقودها في حفل زفاف ابنته، إلا أن ابنه تسبب في تدميرها ورفض التأمين دفع ثمن السيارة لوالده.

ورغم خسارة آلاف الدولارات، قال الوالد عن ابنه: "ابني صبور جداً، وهادئ ولا يستعجل"، مضيفا أن ابنه "سائق آمن 100 بالمئة".
المصدر: سكاي نيوز
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