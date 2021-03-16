16
o
بيروت
19
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
نجا من الموت بأعجوبة بعد تدمير سيارة والده الفارهة.. وهكذا كانت ردة فعل الأخير
Lebanon 24
16-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجا سائق شاب لسيارة عالية الأداء من الموت بأعجوبة، بعدما اصطدم بعمود كهربائي في أستراليا، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقال المصدر إن الطالب الجامعي (20 عاما) كان يقود سيارة "موستانغ" الرياضية، في جبل درويت، غرب سيدني، ليلة الأحد.
وأوضح أن الشاب فقد، في ظروف غامضة، السيطرة على سيارة والده وانزلقت، ثم اصطدمت بعمود كهربائي.
وحسب ما أظهرته بعض الصور، فإن السيارة، التي تبلغ تكلفتها 70 ألف دولار، دمرت بشكل كبير.
هذا وجرى بصعوبة سحب السائق الشاب من السيارة ونقله إلى المستشفى، فيما ذكرت تقارير محلية أنه يعاني من إصابات طفيفة في الساق والرأس.
وكان والد السائق اشترى هذه السيارة، الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن يقودها في حفل زفاف ابنته، إلا أن ابنه تسبب في تدميرها ورفض التأمين دفع ثمن السيارة لوالده.
ورغم خسارة آلاف الدولارات، قال الوالد عن ابنه: "ابني صبور جداً، وهادئ ولا يستعجل"، مضيفا أن ابنه "سائق آمن 100 بالمئة".
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة
هذا ما يقوله قائد الجيش عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
هذا ما يقوله قائد الجيش عن رئيس الجمهورية
06:44 | 2021-03-16
16/03/2021 06:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى.. هذا ما يحصل في شوارع بيروت (فيديو)
Lebanon 24
تحطيم سوبرماركت ومواطنون عالقون في سياراتهم بينهم مرضى.. هذا ما يحصل في شوارع بيروت (فيديو)
16:32 | 2021-03-16
16/03/2021 04:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. تبدو مختلفة! (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. تبدو مختلفة! (صور)
09:00 | 2021-03-16
16/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. تخطى الـ 14 ألف ليرة!
Lebanon 24
الدولار يقفز من جديد.. تخطى الـ 14 ألف ليرة!
11:15 | 2021-03-16
16/03/2021 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:45 | 2021-03-16
16/03/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-03-16
ضبط "حدّاد" ينتحل صفة "طبيب أسنان" في عيادة خاصة!
18:00 | 2021-03-16
رفض دفع أتعاب المحامي بعد خسارته لـ 5 دعاوى!
15:00 | 2021-03-16
وداعا لزحمة السير.. مجمع سكني لأصحاب الطائرات فقط (صور)
12:00 | 2021-03-16
لم تقص شعرها منذ 13 عاما (صور)
09:00 | 2021-03-16
مواليد 3 أبراج قد ينهون الأسبوع بفرح.. هل أنت من بينهم؟
05:55 | 2021-03-16
برجك اليوم
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
17/03/2021 02:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact