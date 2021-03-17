الحمليحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداًالثوريسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسةالجوزاءالظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتكالسرطانتطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطينالأسدتتخلص من الضغوط ولن تجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئةالعذراءتبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهمالميزانتشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمورالعقربما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدةالقوستحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور، وتنفيذ خطوات جريئة جداً في العملالجدياذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيلالدلوتراودك الشكوك في كل من تواجههالحوتتزول الخلافات الهامشية والسطحية مع بعض الزملاء، وتتخلص من رواسب الماضي الرابضة على كاهلك وتزعجك باستمرار