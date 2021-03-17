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برجك اليوم

Lebanon 24
17-03-2021 | 05:55
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الحمل
يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً
الثور
يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة
الجوزاء
الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك
السرطان
تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين
الأسد
تتخلص من الضغوط ولن تجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة
العذراء
تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم
الميزان
تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور
العقرب
ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة
القوس
تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور، وتنفيذ خطوات جريئة جداً في العمل
الجدي
اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيل
الدلو
تراودك الشكوك في كل من تواجهه
الحوت
تزول الخلافات الهامشية والسطحية مع بعض الزملاء، وتتخلص من رواسب الماضي الرابضة على كاهلك وتزعجك باستمرار
 
المصدر: السومرية
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