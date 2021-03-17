أجرى فحصا لحمضه النووي ثم اكتشف السر!

اكتشف شاب أن لديه 30 شقيقا وشقيقة، بعد أن أجرى فحص الحمض النووي ضمن اتجاه جديد على الإنترنت عن أكثر الأشياء إثارة للدهشة اكتشفت بعد اختبار الفحص النووي.وشارك أحد مستخدمي "تيك توك" ويدعى أندي نبيل مؤخرا، مقطع فيديو تحدث فيه عن نتائج اختبار الحمض النووي، والتي كشفت عن سر غير متوقع في حياته.ففي طفولته كان أندي يظن أنه كان في الغالب فرنسيا أو إنكليزيا، ولكن بعد إجراء اختبار الحمض النووي، رجحت التقديرات أن يكون من إيرلندا، ووجد تطبيق خاص بنتائج الحمض النووي تطابقا بينه وبين رجل لا يعرفه.وبعد البحث عن اسم الرجل في الإنترنت، اكتشف أندي أنه الرجل القريب له متبرع معروف بالحيوانات المنوية، ولديه 30 شقيقا وشقيقة من والده الذي لم يكن يعرفه من قبل، وكان ثاني أكبر أبناء هذا الرجل، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.وحصد الفيديو الذي نشره أندي أكثر من 300 ألف إعجاب منذ نشره على "تيك توك"، وتواصل معه شخص تبين أنه ابن عمه، حيث كتب في تعليق على الفيديو: "والدك المتبرع هو عمي".وردا على التعليقات قال أندي "لقد كان هذا أكثر شيء مدهش شهدته في حياتي".