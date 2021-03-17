18
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
أجرى فحصا لحمضه النووي ثم اكتشف السر!
Lebanon 24
17-03-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف شاب أن لديه 30 شقيقا وشقيقة، بعد أن أجرى فحص الحمض النووي ضمن اتجاه جديد على الإنترنت عن أكثر الأشياء إثارة للدهشة اكتشفت بعد اختبار الفحص النووي.
وشارك أحد مستخدمي "تيك توك" ويدعى أندي نبيل مؤخرا، مقطع فيديو تحدث فيه عن نتائج اختبار الحمض النووي، والتي كشفت عن سر غير متوقع في حياته.
ففي طفولته كان أندي يظن أنه كان في الغالب فرنسيا أو إنكليزيا، ولكن بعد إجراء اختبار الحمض النووي، رجحت التقديرات أن يكون من إيرلندا، ووجد تطبيق خاص بنتائج الحمض النووي تطابقا بينه وبين رجل لا يعرفه.
وبعد البحث عن اسم الرجل في الإنترنت، اكتشف أندي أنه الرجل القريب له متبرع معروف بالحيوانات المنوية، ولديه 30 شقيقا وشقيقة من والده الذي لم يكن يعرفه من قبل، وكان ثاني أكبر أبناء هذا الرجل، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
وحصد الفيديو الذي نشره أندي أكثر من 300 ألف إعجاب منذ نشره على "تيك توك"، وتواصل معه شخص تبين أنه ابن عمه، حيث كتب في تعليق على الفيديو: "والدك المتبرع هو عمي".
وردا على التعليقات قال أندي "لقد كان هذا أكثر شيء مدهش شهدته في حياتي".
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية؟
23:00 | 2021-03-16
16/03/2021 11:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
Lebanon 24
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
08:30 | 2021-03-17
17/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حكومية بتوزير هذه الشخصية؟
Lebanon 24
مفاجأة حكومية بتوزير هذه الشخصية؟
06:21 | 2021-03-17
17/03/2021 06:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتحام مستودع سوبرماركت يحتوي على مواد غذائية "مدعومة" (فيديو)
Lebanon 24
اقتحام مستودع سوبرماركت يحتوي على مواد غذائية "مدعومة" (فيديو)
22:45 | 2021-03-16
16/03/2021 10:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:45 | 2021-03-16
16/03/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
15:00 | 2021-03-17
"موظف بشركة شحن".. شاب يوجه رسالة أخيرة لزوجته قبل انتحاره
13:59 | 2021-03-17
سيناريو جديد لولادة الحياة على الأرض..
09:00 | 2021-03-17
أسرار المصير في الـ3 أشهر المقبلة في هذا الاختبار.. انظروا جيداً إلى الرسم
05:55 | 2021-03-17
برجك اليوم
23:00 | 2021-03-16
نجا من الموت بأعجوبة بعد تدمير سيارة والده الفارهة.. وهكذا كانت ردة فعل الأخير
21:00 | 2021-03-16
ضبط "حدّاد" ينتحل صفة "طبيب أسنان" في عيادة خاصة!
فيديو
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 17:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
17/03/2021 17:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
Lebanon 24
أمل عرفة تهاجم فنانات "السيليكون".. هل قصدت شكران مرتجى؟ (فيديو)
23:00 | 2021-03-14
17/03/2021 17:30:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact