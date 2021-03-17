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عشيقة زوجها أهدتها أقراطاً ثمينة.. فقامت ببيعها!

Lebanon 24
17-03-2021 | 18:00
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قامت امرأة أسترالية ببيع زوج من الأقراط الثمينة كان زوجها قد اشتراها لعشيقته في عيد ميلادها، إلا أنّ الأخيرة قامت بإرسالها كـ"هدية" إلى الزوجة.

وقامت المرأة بعرض أقراط "Tiffany & Co" للبيع في مجموعة شراء ومبادلة وبيعت على موقع "فيسبوك" مقابل 200 دولار، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "أقدر اللفتة الجميلة من المرأة التي جعلت حياتي جحيماً.. ولكن ليس لديّ رغبة في وضع أي شيء في أذني كان في أذنيها أيضاً".

ونصحت في إعلانها المشتري المحتمل بتطهير الأقراط جيداً، مشيرة إلى أنه سيحصل على صفقة بنصف السعر.

وقالت: "بعد فحص دقيق للحسابات المصرفية لزوجي، يمكنني أن أؤكد أنه تم شراؤها في تشرين الثاني وقيمتها 400 دولار".
المصدر: روسيا اليوم
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