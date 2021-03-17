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ابن بلا رحمة.. اعتدى على والدته المسنّة بالضرب المبرح!

Lebanon 24
17-03-2021 | 21:00
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قام رجل "عديم الرحمة" في المكسيك بالاعتداء بالضرب المبرح على والدته المسنّة والتي تبلغ من العمر 95 عاماً، إلا أنّ السلطات المحلية تمكّنت من القبض عليه.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ الاعتداء وقع في شباط الماضي، لكنّ السلطات تمكنت من القبض على الابن المعتدي مؤخراً، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وانتشرت مقاطع فيديو للأم التي تدعى لورينزا رييس جالسة على أريكة في المنزل الذي تعيشه فيه مع ابنها بالمكسيك، قبل أن يقترب منها ابنها، حيث خلع سترتها وبدأ في هزّها بعنف شديد، ووجه صفعات قوية على وجهها وركلها على ساقها.
وبعد لحظات، جلس جابنها وبدا عليه الغضب من حركة يديه السريعتين، وضربها مرة أخرى، وهو يتكلم.

وترك والدته المهنكة الجسم وهي تحاول النهوض من مقعدها، ولاحقاً عاد الرجل وصفع أمه من جديد.

ويبدو أن الفيديو سجله أحد الجيران، وبعدما تسرّب الفيديو إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وصلت الشرطة إلى المكان، وكان الابن قد فرّ من المكان.

وكثفت النيابة العامة في العاصمة نيو مكسيكو تحقيقاتها وعمليات التفتيش قبل أن تعثر على الابن وتلقي القبض عليه.
 
 
 
 

المصدر: سكاي نيوز
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