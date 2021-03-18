الحملتتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدةالثورتتخلص من بعض خيبات الأملالجوزاءتحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقعالسرطانلا تقدم على مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمهالأسدأخبار حلوة وتطورات زاهرةالعذراءتحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفعالميزانأنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبالالعقربقد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسانالقوستقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعهاالجديمناخ إيجابي لتطوير قدراتك العمليةالدلولن تجد نفسك إلا مطواعاً لآراء الشريك وهي دائماً ما تكون في مصلحتك، ولن يطول بك الأمر حتى تدرك ذلكالحوتتتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك