الحمل
تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة
الثور
تتخلص من بعض خيبات الأمل
الجوزاء
تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقاً بالنسبة إليك لتنطلق بمشروع جديد مهم جداً تبرهن من خلاله ما أنت عليه في الواقع
السرطان
لا تقدم على مشروع جديد قبل أن تنهي إلتزاماتك إزاء مشروع حالي لأن الأمر رهن بنجاحه أو بعدمه
الأسد
أخبار حلوة وتطورات زاهرة
العذراء
تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جداً ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع
الميزان
أنت مدعو الى التّحفظ ولو انّ الفرص المهنية جديدة متاحة امامك، امور طارئة قد تحصل وحظوظ لم تخطر بالبال
العقرب
قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان
القوس
تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها
الجدي
مناخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية
الدلو
لن تجد نفسك إلا مطواعاً لآراء الشريك وهي دائماً ما تكون في مصلحتك، ولن يطول بك الأمر حتى تدرك ذلك
الحوت
تتخلص من بعض المشاكل البسيطة، وفي المقابل تتاح أمامك فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة إلى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك