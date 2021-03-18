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أغرب من الخيال.. قتلت شقيقتها وسلمت نفسها بعد 11 عاما!

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:00
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توفيت طفلة مصرية تبلغ من العمر 8 سنوات ودفن أهلها جثمانها، قصة حصلت قبل 11 عاما.

 

الا انه وبعد مرور كل هذه السنوات اكتشفت الشرطة أن وفاتها لم تكن طبيعية وأن الشقيقة الكبرى وراء ارتكاب الجريمة.

 

وفي التفاصيل، فوجئ ضباط مباحث قسم شرطة المعصرة جنوب القاهرة بفتاة تبلغ من العمر 27 عاما تطلب مقابلتهم، وبعدما سمحوا لها بذلك، فاجأتهم باعترافات صادمة وتورطها في قتل شقيقتها قبل 11 عاما.

 

وقالت الفتاة وتدعى فريدة إنها في أحد الأيام من العام 2010 قتلت شقيقتها الصغيرة وتدعى أصالة التي كانت تبلغ من العمر 8 سنوات داخل مسكنها بالمعصرة. واضافت أنها كانت تلعب مع شقيقتها الصغيرة في غياب والديهما وحدثت مشادة بينهما قامت على إثرها بخنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

 

وذكرت أنه وعقب عودة الأسرة أخبرتهم أنها كانت تلعب مع شقيقتها وسقطت الأخيرة مغشيا عليها وفارقت الحياة لتدفن الأسرة الطفلة بعدما أكد مفتش الصحة عدم وجود أية شبهة جنائية في وفاتها.

 

وأضافت الفتاة أنها ظلت طوال هذه السنوات تشعر بتأنيب الضمير، وبعد تفكير طويل قررت الاعتراف بجريمتها والامتثال للعقاب، مطالبة أسرتها بالصفح عنها.

 

وتم إحالة الفتاة إلى النيابة التي قررت التحقيق.

المصدر: العربية
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