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5 أبراج هي الأكثر مجازفة.. تعرّف إليها

Lebanon 24
18-03-2021 | 09:00
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يجازف الجميع في مرحلة ما في حياته، احياناً تكون هذه المجازفات غير مؤثرة كثيراً وأحياناً تكون كذلك. البعض يأخذ المجازفات المحسوبة، أي انه يقيس الحسنات والسلبيات قبل المجازفة وهناك الفئة التي تقفز في المجهول بشكل أعمى.

 

فمن هي الابراج التي تعتبر الأكثر مجازقة؟

 

الجوزاء

مولود الجوزاء عادة لا يمكنه حسم أمره، لذلك يتصرف بشكل متسرع جداً في محاولة منه للإستقرار على رأي معين. وحين لا يتمكن بأي شكل من الاشكال إتخاذ القرارات فهو يجازف ويحسم أمره من دون التفكير على الإطلاق بالنتائج. لو إفترضنا ان مولود الجوزاء يكره وظيفته الحالية أو حياته الحالية فهو وبكل بساطة يمكنه صباح يوم ما حزم حقائبه والانتقال لمكان اخر أو الاستقالة من الوظيفة من دون تأمين وظيفة اخرى.

 

قرارات الجوزاء فيها الكثير من المجازفة بشكل عام بسبب تردده، لكن وبما انه مرن ويتأقلم بسرعة فهو يتجاوز العقبات بسرعة.

 

 الأسد

الأسد من الابراج التي تحب أن تحدث تغييرات جذرية في حياتها بين حين واخر. مولود الاسد قائد بالفطرة ولذلك لا يخاف تولي زمام الامور واتخاذ قرارات غير مألوفة. ان كان هناك اي شخص مستعد للمجازفة والمخاطرة فان الاسد أول المتبرعين للقيام بذلك.

 

الجرأة لها تأثيرها، فالاسد من الابراج التي تظن بان الحياة اما كل شيء أو لا شيء. وهذا ما يضع الاسد في الكثير من المواقف الخطيرة.

 

العقرب

مولود العقرب جريء وواسع الحيلة ويؤمن بان الغالبية الساحقة من المجازفات تستحق القيام بها. من الابراج التي تحب تجربة الامور الجديدة وعدم الثبات على حالة أو وضع معين. حين يتعلق الامر بالقرارت يبحث عن التنوع والاثارة ونادراً ما يتخذ القرارات الامنة لانه دائماً يشعر بانه يملك القوة التي تمكنه من المخاطرة.

 

خط رفيع بين الجرأة والتهور، لذلك على مولود العقرب التصرف بحذر اكبر.

 

القوس

مولود القوس يعشق المغامرة ودائما يختار الجانب الخطر للحياة. بالنسبة اليه الحياة اما المخاطرة أو الملل خصوصاً وأنه يشعر بانه لا يوجد ما يخسره. القوس من النوع الذي يراهن بكل شيء ويحب اللعب بالنار فقط ليعرف الى اي مدى يمكنه الوصول. حتى حين يدرك بان ما يقوم به حافل بالمجازفات والمخاطرات فهو لا يكترث على الاطلاق لانه عادة لا يندم على أي شيء قام به.

 

الدلو

الدلو يقوم بالمجازات التي يخاف الجميع من القيام بها. مثلاً حين يشعر بانه يتم معاملته بشكل ظالم في عمله فهو لا يصمت ويتقبل الوضع بل يرفع الصوت ويعترض بغض النظر عن النتيجة. الدلو عادة من الابراج التي لا تعيش ضمن "القطيع" بل تعيش حياتها كفرد لذلك فهي لا تخاف من الامور التي يعتبرها البعض جريئة جداً. يحب تجربة الامور الجديدة وفي الواقع بالنسبة اليه المجازفات هي السبيل الوحيد للمضي قدماً. الجرأة في البحث عن الخيارات البديلة تضع الدلو في مواقف صعبة بشكل دائم.

 

المصدر: الجميلة
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