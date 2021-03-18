بعدما علم بزواج طليقته.. قتل عريسها!

أقدم شاب مصري على قتل زوج طليقته بعدما علم بزواجها حديثاً حيث كان حاول كثيراً إعادتها إلى عصمته لأنّه ما زال يحبها.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "الوطن" المصرية، فقد قال الشاب في اعترافاته أمام النيابة: "كنت ناوي أردها لعصمتي، وكان فيه وسيط بينا ماشي في الموضوع عشان يحلّ المشكلة، بس فجأة عرفت أنها اتجوزت، فضلت أدور على شقة العريس الجديد، ولما روحت عنده عشان أشوف طليقتي اتخانق معايا وطردني، فمسكت المطواة وطعنته في قلبه فمات".وأضاف أنه كان يحب طليقته وينوي إعادتها إلى عصمته، وأنّه تحرك لذلك مرات كثيرة بعد أن طلقها بـ6 أشهر لكنّها كانت ترفض طلبه لأنّه كان يعتدي عليها باستمرار، لذلك سئمت العيش معه وتمسكت بعدم العودة إلى عصمته مرة أخرى، وأبلغت الوسيط الذي تدخل للصلح أن يخبر طليقها بأنّ علاقتهما كانت صفحة وطويت بحلوها ومرها.وعقب انتهاء المتهم من الإدلاء بأقواله، اقتادته أجهزة الأمن لتمثيل الجريمة في حضور النيابة العامة، وخلال تمثيل الجريمة قال: "مكنتش مخطط للقتل بس لما طردني وشتمني قدام الناس وقدام طليقتي اللي هي زوجته مسكت السكّين وقتلته".