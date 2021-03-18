16
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
4 أبراج تعاني من التبذير وانفاق أموالها على التفاهات... هل أنتم منها؟
Lebanon 24
18-03-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يقدر معظم الناس المال ويعرفون قيمته فى حياتهم من أجل تحقيق الرفاهية وتأمين جزء من مستقبلهم على الأقل، لذلك ستجدهم ينفقون كل قرش بحكمة وحذر شديد، وستجد سعادة هؤلاء فى جمع الأموال، فهم أشخاص المال بالنسبة لهم مقدم على الحب، لكن هناك أيضًا أشخاص لا يأخذون المال على محمل الجد، فهم ينفقون دون تفكير في القادم، إنهم يؤمنون بعيش حياتهم على أكمل وجه، حتى وإن كان ذلك من خلال إنفاق أموالهم في أشياء تافهة أو مبالغ في ثمنها، فالمهم بالنسبة لهم هو أن يشعروا بالسعادة.
هؤلاء الشخصيات بقدر سعادتهم وهم ينفقون الأموال، ستجدهم غير قادرين على توفير أي مبالغ تأمن لهم المستقبل، فهم غير قادرين على استثمار أموالهم أيضًا بشكل صحيح، ويمكنك التعرف على هؤلاء الأشخاص من خلال التعرف على السمات الشخصية التى تحكم الأبراج الفلكية، وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.
برج الأسد
من صفات برج الأسد أنهم يعانون من حب التباهي، سواء بالملابس أو جلسات المساج وغيرها من وسائل الدليل والراحة، إنهم يشعرون أن الهدف الأساسي من كسب المال هو القدرة على إنفاقه دون التفكير كثيرًا.
برج الميزان
مولود الميزان يضع الناس قبل المال، فإذا شعر أن صديقه محبط، فلن يتردد في شراء هدية باهظة الثمن له لإسعاده، فمواليد الميزان يقدرون العلاقات أكثر من المال ويكونون أكثر سخاءً في إنفاقها.
برج القوس
يؤمن مواليد برج القوس بعيش الحياة على أكمل وجه، إنهم يؤمنون بالاستثمار في تجارب جديدة والخوض في مغامرات، وإذا كان هذا يتطلب منهم إنفاق كل أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على السفر، فلن يفكروا مرتين قبل إنفاقها.
برج الدلو
يحب برج الدلو الأشياء الفاخرة والمبالغ فيها، سواء كان ذلك أحدث هاتف أو مجموعة أرائك أكثر راحة، فسوف ينفقون كل أموالهم على هذه الكماليات، حتى عندما لا يستطيعون تحمل تكاليفها.
المصدر: اليوم السابع
تابع
الأكثر قراءة
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
10:05 | 2021-03-18
18/03/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
Lebanon 24
هذا ما دار في كواليس لقاء عون - الحريري
16:45 | 2021-03-18
18/03/2021 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-03-18
بعد 17 عاما من "الاختباء" في الظلام... حشرات نادرة تستعد لغزو هذه الولاية!
18:00 | 2021-03-18
بعدما علم بزواج طليقته.. قتل عريسها!
16:00 | 2021-03-18
قفز من الطابق الـ25 لسبب غريب..شقاوة طفولية تتحول إلى مأساة!
15:00 | 2021-03-18
هذا العسل.. الأغلى في العالم!
12:00 | 2021-03-18
أغرب من الخيال.. قتلت شقيقتها وسلمت نفسها بعد 11 عاما!
09:00 | 2021-03-18
5 أبراج هي الأكثر مجازفة.. تعرّف إليها
فيديو
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Kensington" تكشف عن منصّة بإمكانيات مميّزة لأجهزة "آيباد"! (فيديو)
21:00 | 2021-03-18
19/03/2021 01:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
19/03/2021 01:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
19/03/2021 01:18:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact