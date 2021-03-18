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4 أبراج تعاني من التبذير وانفاق أموالها على التفاهات... هل أنتم منها؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 23:00
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يقدر معظم الناس المال ويعرفون قيمته فى حياتهم من أجل تحقيق الرفاهية وتأمين جزء من مستقبلهم على الأقل، لذلك ستجدهم ينفقون كل قرش بحكمة وحذر شديد، وستجد سعادة هؤلاء فى جمع الأموال، فهم أشخاص المال بالنسبة لهم مقدم على الحب، لكن هناك أيضًا أشخاص لا يأخذون المال على محمل الجد، فهم ينفقون دون تفكير في القادم، إنهم يؤمنون بعيش حياتهم على أكمل وجه، حتى وإن كان ذلك من خلال إنفاق أموالهم في أشياء تافهة أو مبالغ في ثمنها، فالمهم بالنسبة لهم هو أن يشعروا بالسعادة.
 
هؤلاء الشخصيات بقدر سعادتهم وهم ينفقون الأموال، ستجدهم  غير قادرين على توفير أي مبالغ تأمن لهم المستقبل، فهم غير قادرين على استثمار أموالهم أيضًا بشكل صحيح، ويمكنك التعرف على هؤلاء الأشخاص من خلال التعرف على السمات الشخصية التى تحكم الأبراج الفلكية، وفقا لتقرير منشور على موقع pinkvilla.
 
برج الأسد
من صفات برج الأسد أنهم يعانون من حب التباهي، سواء بالملابس أو جلسات المساج وغيرها من وسائل الدليل والراحة، إنهم يشعرون أن الهدف الأساسي من كسب المال هو القدرة على إنفاقه دون التفكير كثيرًا.

برج الميزان
مولود الميزان يضع الناس قبل المال، فإذا شعر أن صديقه محبط، فلن يتردد في شراء هدية باهظة الثمن له لإسعاده، فمواليد الميزان يقدرون العلاقات أكثر من المال ويكونون أكثر سخاءً في إنفاقها.
 
برج القوس
يؤمن مواليد برج القوس بعيش الحياة على أكمل وجه، إنهم يؤمنون بالاستثمار في تجارب جديدة والخوض في مغامرات، وإذا كان هذا يتطلب منهم إنفاق كل أموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس على السفر، فلن يفكروا مرتين قبل إنفاقها.

برج الدلو
يحب برج الدلو الأشياء الفاخرة والمبالغ فيها، سواء كان ذلك أحدث هاتف أو مجموعة أرائك أكثر راحة، فسوف ينفقون كل أموالهم على هذه الكماليات، حتى عندما لا يستطيعون تحمل تكاليفها.
المصدر: اليوم السابع
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