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منوعات
قفز من الطابق الـ25 لسبب غريب..شقاوة طفولية تتحول إلى مأساة!
Lebanon 24
18-03-2021
|
16:00
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في مدينة نوفوتشيبوكسارسك الروسية، قفز تلميذ في الصف الخامس الابتدائي من الطابق الخامس والعشرين، لأنه "أعطى كلمة فتى".
وفي التفاصيل بحسب موقع "روسيا اليوم"، ترك تلميذ، يبلغ من العمر 11 عاما، قبل الحادثة رسالة لوالديه أوضح فيها أنه وعد منافسا له بإلقاء نفسه من السطح إن هو تزوج من زميلتهما في الصف، وطلب عدم إبلاغها عن مشاعره تجاهها، وإلا فسوف ينتحر، ولم يصبر المنافس وأفشى السر!
ولحسن الحظ، إن سيارة كانت متوقفة تحت المبنى خففت من الضربة أثناء سقوط الطفل عليها، وهو الآن في غرفة العناية الفائقة وحالته خطيرة.
المصدر:
روسيا اليوم
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