الحمل

تنشط في السفر والاتصالات والتنقلات لمسافات بعيدة نسبيا وتنجح فيها



تهتم اليوم بإعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة ولديك مكسب مالي يأتيك من شراكة أو تعويض أو قرض



الجوزاء

تنجح من ناحيتين، عاطفيا بإمكانك إتمام خطبة أو زواج، وفي مجال العمل بإمكانك توقيع عقد تجاري مربح لك



السرطان

اليوم وغدا لديك عمل كثير - لكن "الشمس" الموجودة في برج "العقرب" تشحنك بالطاقة من حين لآخر الثورتهتم اليوم بإعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة ولديك مكسب مالي يأتيك من شراكة أو تعويض أو قرضالجوزاءتنجح من ناحيتين، عاطفيا بإمكانك إتمام خطبة أو زواج، وفي مجال العمل بإمكانك توقيع عقد تجاري مربح لكالسرطاناليوم وغدا لديك عمل كثير - لكن "الشمس" الموجودة في برج "العقرب" تشحنك بالطاقة من حين لآخر

الأسد

لا يتخلى الحظ عنك اليوم - من ناحية رومانسية، يمكنك تعزيز العلاقة القائمة إن كنت راض عنها