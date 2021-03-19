الحمل
تنشط في السفر والاتصالات والتنقلات لمسافات بعيدة نسبيا وتنجح فيها
الثور
تهتم اليوم بإعادة تنظيم أمورك المالية المشتركة ولديك مكسب مالي يأتيك من شراكة أو تعويض أو قرض
الجوزاء
تنجح من ناحيتين، عاطفيا بإمكانك إتمام خطبة أو زواج، وفي مجال العمل بإمكانك توقيع عقد تجاري مربح لك
السرطان
اليوم وغدا لديك عمل كثير - لكن "الشمس" الموجودة في برج "العقرب" تشحنك بالطاقة من حين لآخر
الأسد
لا يتخلى الحظ عنك اليوم - من ناحية رومانسية، يمكنك تعزيز العلاقة القائمة إن كنت راض عنها
العذراء
يمكنك اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على المسكن - والفرصة متاحة لمن هو معني بصفقة عقارية للبيع أو الشراء
الميزان
تعزز علاقتك مع الإخوة والجيران - يوم مناسب لاجتياز امتحان - والتجار المحليون يستفيدون في عمليات البيع والشراء
العقرب
لديك مكسب مالي مصدره العمل أو تسترد مبلغا يعود لك من قبل
القوس
منذ مساء البارحة شعرت بتغيير إيجابي - اليوم وغدا أيام جيدة لك، يمكنك خلالها الدفع بمصالحك إلى الأمام
الجدي
ينصح اليوم بالانتباه إلى صحتك، عدم المبالغة في جهدك الجسماني، وتنظيم وجباتك الغذائية
الدلو
بإمكانكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق - البعض منكم يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة
الحوت
تنصب أفكارك اليوم على عملك ومركزك الاجتماعي وعلاقتك مع المسؤولين