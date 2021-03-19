تغيير في حياة مواليد الأبراج يحقق لهم السعادة هذا الصيف

تغيير في حياة مواليد الابراج قد يحقق لهم السعادة في فصل الصيف المقبل. وقد يكون هذا التغيير عائلياً او مهنياً وقد يرتبط بسفر أو شفاء او لقاء او قرار غير مسبوق. وفي هذه الحالات يمكن ان تنقلب الامور رأساً على عقب بالمعنى الايجابي وان تساعد على الشعور بالارتياح. وهذا ابرز تغيير في حياة مواليد كل من الابراج يحقق لهم السعادة في الصيف المقبل.

الحمل

بالبحث عن التغيير في حياة مواليد الابراج الذي يحقق لهم السعادة في الصيف المقبل نجد ان الحمل يمكن ان يواجه انقلاباً ايجابياً كبيراً في حياته يتمثل في السفر وتوفر فرصة مهنية جديدة. قد يشعر بالحذر والخوف في البداية لكنه سيعرف مع حلول فصل الدفء ان خياره كان صحيحاً.

الثور

من اجل تحقيق السعادة على هذا المولود ان يتخلص من العلاقات السامة اي تلك التي يبنيها مع الاشخاص السلبيين. كذلك من المهم أن يتوقف عن القيام بالخطوات الخاطئة التي يمكن ان تؤثر على مستقبله عموماً.

الجوزاء

الانتظارات غير الواقعية هي العائق الذي يمنع مولود الجوزاء من بلوغ السعادة في الحياة. اذاً من الافضل ان يتأقلم مع واقعه وان يتكيف مع معطياته لكي يبني خططاً قابلة للتنفيذ ويتمكن من الوصول الى اهدافه.

السرطان

يعتبر مولود السرطان من اكثر المواليد تشاؤماً. وهي الصفة التي يتعين عليه التخلي عنها من اجل عيش حياة رغيدة. كما عليه وضع الخطط التي يمكن ان تساعده على القيام بخطوات الى الامام وعلى تحقيق التطور.

الاسد

يفتقر مولود الاسد الى الاستقرار وهو ما يعيق وصوله الى الشعور بالرضى. ولهذا عليه تحديد الاهداف التي يريد بلوغها في الحياة والسعي الى تحقيقها بهدوء وعقلانية وبعيداً عن الانفعال.

العذراء

لا يجد مولود هذا البرج الحماس الكافي الذي يمكن ان يدفعه الى تحقيق طموحاته. ولهذا عليه التخلي عن الافكار السلبية والحرص على تحقيق اي تقدم ممكن في المشاريع التي ينوي تنفيذها.

الميزان

يبحث مولود الميزان من دون فائدة عن تحقيق الاستقلالية على المستوى المادي. ولأنه لا يصل الى ذلك فهو لا يشعر بالسعادة. اذاً من المهم ان يقوم بخطوة جريئة واستثمار غير مسبوق من اجل الوصول الى غاياته. كما عليه اتباع التفاؤل مبدأ في الحياة.

العقرب

من المهم، من اجل بلوغ السعادة، ان يحرص مولود العقرب على التحكم بانفعالاته. فهذا يؤثر بشكل ايجابي على علاقاته ومن الممكن ان يفتح امامه الكثير من الابواب التي تؤمن له فرصاً مهمة جديدة في الحياة.

القوس

يفتقر هذا المولد الى حس المبادرة. فهو لا يقدم اي اقتراح في اي مجال ولا يقوم بنفسه بالخطوة الاولى في اي سياق. ولهذا من المهم ان يتخلى عن كسله وان يبدأ ببناء الاستراتيجيات التي يمكن ان تساعده على تحقيق التقدم.

الجدي

يعتقد الكثير من مواليد الجدي ان جميع الاشخاص المحيطين بهم يسعون الى الحاق الضرر بهم. ومن الضروري ان يتخلوا عن هذه الفكرة لكي يتمكنوا من القيام بالخطوات الايجابية في الحياة. وعليهم ان يحسنوا اختيار علاقاتهم وان يبنوا تلك التي تعود عليهم بنتائج ايجابية.

الدلو

يرفض مولود الدلو غالباً الخروج من منطقته والقيام بأي خطوة إلى الامام. اذاً لا بد له من التخلي عن هذا الطبع السلبي والبدء بأخذ القرارات التي تساعده على تغيير مجرى حياته نحو الافضل.

الحوت

يعتبر مولود الحوت من اكثر مواليد الابراج استعادة للماضي وتأثراً به. وهو ما يمنعه من النظر الى المستقبل والتخطيط له. والتخلي عن هذه الطريقة في التفكير هو التغيير الذي يتعين عليه القيام به من اجل تحقيق السعادة هذا الصيف.