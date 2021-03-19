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وفاة 19 شخصا بينهم أطفال بعد تناولهم لحم سلحفاة بحرية

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:00
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توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم 9 أطفال، في مدغشقر نتيجة تسمم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهو حيوان محميّ.

 

وأودع منذ الاثنين الماضي 34 شخصا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون أن تكشف إن كان بين الضحايا أطفال.

 

وتوفي تسعة أطفال آخرين في منازلهم بعد استهلاكهم لحم السلحفاة نفسها، وفق حاكم المنطقة.

 

وتوصي سلطات الجزيرة الصحيّة بشدّة بعدم تناول لحم السلحفاة البحرية و24 نوعا بحريا آخر خلال موسم الحرّ.

 

وتتغذى السلحفاة على أعشاب بحرية تجعل لحمها مسموما لمن يتناوله بين تشرين الثاني وآذار.

 

نتيجة ذلك، تتعرض سنويا نحو خمسين عائلة إلى التسمم ويموت البعض في المناطق الساحلية لمدغشقر.

 

في كانون الثاني 2018، توفي ثمانية أشخاص نتيجة تسمم في شمال البلاد، وتوفي ثمانية آخرون في الشهر السابق.

المصدر: سكاي نيوز
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