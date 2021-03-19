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منوعات
أين الرواتب؟.. لفتة غريبة من شركة في عيد الأم
Lebanon 24
19-03-2021
|
15:00
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في لفتة خاصة وطريفة قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق الشهيرة بمصر الاحتفال بعيد الأم، بإرسال رواتب موظفيها لأمهاتهم.
في التفاصيل، قالت إدارة الشركة في بيان: "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما".
وأضافت: "بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر آذار يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن".
بدروه، لفت محمد الأمير، مدير الشركة، في تصريح لوسيلة إعلام محلية، أن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد فريق عمل الشركة البالغ عددهم نحو 14 شخصا، مضيفاً أنها كانت على سبيل المزاح ثم وافقت عليها إدارة الشركة.
وأشار إلى أنه وفي بداية الأمر، أبدى جميع الموظفين استغرابهم من الفكرة إلا أنهم قبلوا بها فيما بعد ولاقت قبولا.
إلى ذلك، نوه إلى أن ردة فعل الأمهات كانت مميزة جداً حيث عبروا عن فرحتهم بمعرفتهم رواتب أبنائهم.
المصدر: العربية
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