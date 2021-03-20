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منوعات
"عملية بطولية".. إنقاذ زوجَيْن سقطت سيارتهما من أعلى جسر (فيديو)
Lebanon 24
20-03-2021
|
12:00
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تمكن رجال الإنقاذ في ولاية أيداهو الأميركية، من إنقاذ زوجين، بعد سقوط سيارتهما من على جسر مرتفع في عملية وصفت بأنّها "بطولية".
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد أخرج رجال الإنقاذ الزوجين المسنّين المحاصرين من سيارتهما التي تحطمت بعد اصطدامها بحاجز على الطريق، وسقوطها من على جسر يبلغ ارتفاعه 30 متراً.
واستعان رجال الإنقاذ بسلاسل معدنية لرفع السيارة التي كان الزوجان يستقلانها وهي من نوع "فورد إف- 350".
ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إنّ المركبة انحرفت بشكل مفاجئ عن الطريق، وحطمت الحاجز المعدني على الجسر، لتسقط نحو الأسفل.
ونقل الزوجان اللذين يبلغان من العمر 60 عاماً إلى مستشفى "ماجيك فالي" لتلقي العلاج، حيث وصفت مصادر طبية وضعهما الصحي بأنه "غير خطير".
ووصفت المتحدثة باسم شرطة ولاية أيداهو، لين هايتاور، الحادث بأنه كان "مرعباً"، مضيفة: "كانت عملية إنقاذ بطولية من الجميع، فمثل هذا الوضع يتطلب اتخاذ قرارات سريعة، والتحرك على نحو عاجل لضيق الوقت أمام المحتجزين في السيارة".
المصدر:
سكاي نيوز
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