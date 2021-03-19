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توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2021 | 21:24
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نشرت الاعلامية ماغي فرح عبر "يوتيوب" مقطع فيديو لتوقعاتها للأشهر المقبلة حتى شهر حزيران.
 
للإطلاع على التوقعات.. شاهدوا الفيديو المرفق: 
 
 
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