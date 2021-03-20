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فيديو "لص الرياض" يثير غضب السعوديين

Lebanon 24
20-03-2021 | 18:00
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تصدر وسم "لص الرياض"، مساء الجمعة، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع المدونات المصغرة، تويتر، في السعودية، حيث عبر -خلاله- السعوديون عن غضبهم من الواقعة.  

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض.

 ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة، بحسب وسائل إعلام محلية. 
 
 

وغرد حساب باسم بندر عطيف: "واثق بأذن الله من القبض عليه، المهم أن يكون العقاب رادعًا مانعًا صاعقًا".
 
 
فيما غرد حساب باسم سلطان الخنيزان بالقول: "ترويع الآمنين وانتهاك الحرمات، وسلب امرأة والاعتداء عليها، لن يمر مرور الكرام، وحتما سيكون هذا الجاني، في قبضة رجال الأمن، وسيكون عبرة لمن لا يعتبر".
 
 
وتسأل حساب باسم "شادية ابوهشهش": "قبل انتشار الكاميرات كم وكم جناية وحالة سرقة وحالة تحرش راحت ما تحاسب فيها المجرم".
 
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