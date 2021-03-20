فيديو "لص الرياض" يثير غضب السعوديين





وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض.



ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة، بحسب وسائل إعلام محلية. تصدر وسم "لص الرياض"، مساء الجمعة، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع المدونات المصغرة، تويتر، في السعودية، حيث عبر -خلاله- السعوديون عن غضبهم من الواقعة.وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض.ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.



وغرد حساب باسم بندر عطيف: "واثق بأذن الله من القبض عليه، المهم أن يكون العقاب رادعًا مانعًا صاعقًا".

#لص_الرياض

واثق باذن الله من القبض عليه

المهم ان يكون العقاب رادعا مانعا صاعقا — د سلطان الخنيزان Dermatologist (@Drkhenaizan) March 19, 2021

فيما غرد حساب باسم سلطان الخنيزان بالقول: "ترويع الآمنين وانتهاك الحرمات، وسلب امرأة والاعتداء عليها، لن يمر مرور الكرام، وحتما سيكون هذا الجاني، في قبضة رجال الأمن، وسيكون عبرة لمن لا يعتبر".

#لص_الرياض قريبا #تم_القبض



ترويع الآمنين وانتهاك الحرمات

وسلب امرأة والاعتداء عليها

لن يمر مرور الكرام

وحتما سيكون هذا الجاني

في قبضة رجال الأمن

وسيكون عبرة لمن لا يعتبر



pic.twitter.com/EmDtFHyZab — بندر عطيف (@b_otyf) March 19, 2021

وتسأل حساب باسم "شادية ابوهشهش": "قبل انتشار الكاميرات كم وكم جناية وحالة سرقة وحالة تحرش راحت ما تحاسب فيها المجرم".