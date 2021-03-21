حفرة في غرفة النوم قادتها إلى مكان غير متوقع (صورة)

لم تصدق امرأة أميركية عينيها عندما عثرت على ملجأ مخيف من القنابل تحت أرضية غرفة نومها.

وفي مجموعة مقاطع فيديو على تيك توك، قالت جينيفر ليتل من كاليفورنيا إنها نقلت بعض الأثاث من مكانه في غرفة نومها، لتكتشف فتحة غريبة في الأرضية لم تكن تعرف بوجودها من قبل. قبل أن يدخل زوجها إلى الحفرة، رغم أنها كانت تخشى من وجود حشرات سامة فيها.

وفي أحد المقاطع والذي يظهر لحظة فتح زوجها لغطاء الحفرة، قالت جينيفر "هناك سريران بطابقين، وهناك مبولة إذا كنت تريد قضاء حاجتك".

وراح زوج جينيفر يستكشف الملجأ المظلم للغاية والفوضى تعم المكان، واستخدم مصباحاً لرؤية الطريق أمامه، حيث شاهد سريراً بطابقين وخزانة، وصورت جينيفر لاحقاً متجر طعام في الملجأ.

واعتقدت جينيفر في البداية أن الملجأ كان مخصصًا للحرب العالمية الثانية، لكنها علمت لاحقًا أن المنزل لم يتم بناؤه حتى عام 1951، لذلك كان من الممكن أن يكون الملجأ مخصصاً للحماية من القنابل النووية خلال حقبة الحرب الباردة.

وعلقت على ذلك "هذا المنزل فيه ملجأ من القنابل، كان ذلك عاديًا جدًا في ذلك الوقت. كان الناس خائفين للغاية من وقوع هجوم نووي على ساحل كاليفورنيا، وخاصة وسط كاليفورنيا لأنها مكشوفة للغاية".

وحظيت مقاطع الفيديو التي نشرتها جينيفر بالملايين من المشاهدات التي عبّر أصحابها عن دهشتهم من هذا الاكتشاف، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.