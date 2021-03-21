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عادات تقلل نسبة الاصابة "بالخرف"... ماهي؟

Lebanon 24
21-03-2021 | 23:00
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توصّلت دراسة جديدة إلى أنّ بعض الأنشطة الترفيهية المحفزة فكرياً، تقلل من خطر الإصابة بالخرف، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

قراءة الصّحف بانتظام تقلل خطر الإصابة بـ "الخرف"
ووفقاً للدراسة التي أجيت في جامعة لندن، فإن النساء اللواتي يواظبن على قراءة الصحف بانتظام، هنّ أقل عرضة بنسبة 35% للإصابة بالخرَف مقارنة مع اللواتي لا يمارس هذه العادة.

ومع ذلك، يقلّ خطر الإصابة بالخرف لدى الرجال بنسبة 36% عندما يستخدمون الهاتف المحمول بانتظام، في حين أنّ هذا النشاط لم يمنح النساء أي حماية، بحسب “ديلي ميل”.

وكشفَ التحليل أن الأشخاص المتزوجين الذين يشاركون في هواية ما، أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بالخرَف.


وأردفت ميزا: “النتائج الجديدة التي توصلنا إليها تساهم في الأدلة التي تبين أنه بالإضافة للإجراءات المتبعة بالفعل، يمكننا تزويد أدمغتنا بالقدرة على تحمل الضرر مع الاحتفاظ بالقدرات الوظيفية عن طريق اختيار انخراط من في سن الـ 50 فما فوق، في نمط حياة ممتع”.
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