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بعضها موجود ببلد عربيّ.. 50 مبنى بين الأجمل في العالم

Lebanon 24
22-03-2021 | 09:00
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن 50 مبنى، قالت إنها الأجمل في العالم لتحقق معايير خاصة فيها.
واختارت الصحيفة هذه المباني اعتماد على "النسبة الذهبية"، وهي نسبة رياضية توجد بشكل كبير في الطبيعة، وعند استخدامها في التصميم المعماري فإنها تعزز التراكيب العضوية والطبيعية التي تحقق الناحية الجمالية في التصميم.

وبحسب تقرير الصحيفة، حلت كاتدرائية "القديس باسيل" في موسكو في المرتبة الخامسة بنسبة (69.10%).

كما حصل قصر الكرملين على نسبة (41.38%)، ليحل في المرتبة الـ 34 في ترتيب الصحيفة.

وجاء في مقدمة الترتيب كاتدرائية سانت بول في إنكلترا، يليها فندق مارينا باي ساندز في سنغافورة، ثم دير وستمنستر في إنكلترا.

وعن الدول العربية، كانت مصر في المقدمة حيث حل الهرم الأكبر في الجيزة في المركز 19 بنسبة (52.35%)، يليه معبد الأقصر في المرتبة 23 بنسبة (49.14%).

وحل الأردن بمدينته الأثرية "البتراء" في المرتبة 14 بنسبة (57.12%).

وكانت الإمارات آخر الدول العربية التي جاءت في القائمة، حيث حل فندق برج العرب في المرتبة 47 بنسبة (33.98%).
المصدر: سبوتنيك
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