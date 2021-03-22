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منوعات
بالخطأ.. مدرّعة عسكرية تتسبّب بقتل أعداد كبيرة من الدجاج!
Lebanon 24
22-03-2021
|
15:00
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تسبّبت مدرّعة عسكرية تابعة للجيش الإيطالي بتقل عدد كبير من الدجاج بعد أن أطلقت "بالخطأ" قذيفة على مزرعة دواجن بشمال شرقي البلاد خلال تدريبات بالذخيرة الحية.
ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة أنباء "أنسا" أنّ الحادث وقع عندما كانت مدرعة قاتلة للدبابات من طراز "سينتاورو" تابعة للواء المضاد للدبابات "بوتسوولو دل فريولي" تشارك في مناورات ليلية في ميدان رماية بالقرب من مدينة فيفارو، التي تبعد عن شمال البندقية مسافة ساعة بالسيارة.
وتسببت القذيفة "الطائشة" في مقتل عدد كبير من الدجاج، كما انهار قسم من المبنى الذي كان يؤوي هذه الدواجن.
وفتح المدعي العام في مقاطعة بوردينوني تحقيقاً بالخصوص، وأوقف المركبات المدرّعة الأربع التي كانت تشارك في هذه التدريبات.
المصدر:
روسيا اليوم
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