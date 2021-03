أعراض "لا تطاق" مرتبطة بـ"كورونا"... إنتحار مدير سلسلة مطاعم شهيرة!

قالت عائلة كينت تايلور المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة مطاعم Texas Roadhouse Inc. تكساس رود هاوس الشهيرة إنه توفي نتيجة الانتحار بعد تعرضه لأعراض "لا تطاق" مرتبطة بـ COVID-19.وقالت عائلة تايلور وسلسلة المطاعم في بيان لصحيفة The Hill إن المدير التنفيذي "انتحر هذا الأسبوع" بعد "معركة مع أعراض ما بعد كوفيد، بما في ذلك الطنين الحاد في الأذن".وجاء في البيان: "كينت قاتل وقاتل بشدة مثل بطل المضمار، لكن المعاناة التي اشتدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة أصبحت لا تطاق"."ولكن بطريقة كينت الحقيقية، وجد دائمًا جانبًا إيجابيًا من هذه المعاناة لمساعدة الآخرين. وفي الآونة الأخيرة، التزم بتمويل دراسة سريرية لمساعدة أفراد الجيش الذين يعانون أيضًا من طنين الأذن الحاد".وأكدت سلسلة المطاعم، التي تدير أكثر من 500 مطعم في 49 ولاية، وفاة تايلور في منشور على Facebook.وكتبت: "سنفتقدك يا كينت. بسببك وبسبب حلمك في تكساس رودهاوس، يمكننا أن نقول إننا نحب وظائفنا".وتصدّر تايلور، الذي شارك في تأسيس السلسلة التي افتتحت في عام 1993، عناوين الصحف قبل عام لتخليه عن مكافأته وراتبه الأساسي لدفع رواتب عمال سلسلته خلال جائحة فيروس كورونا.وبلغ التبرع من الراتب الأساسي لتايلور ما يقارب من 525 ألف دولار ومكافأته 525 ألف دولار أيضًا، كما قال متحدث باسم الشركة لصحيفة The Hill في ذلك الوقت.وفي بيان صدر يوم الأحد، قالت عائلة تايلور وسلسلة المطاعم إن زعيم الأعمال الراحل "ابتكر ما سيصبح في النهاية تكساس رودهاوس على طول الولايات الأميركية."وأضاف البيان: "يترك كينت إرثًا لا مثيل له كقائد يركز على الناس أولاً، وهذا هو السبب في أنه كثيرًا ما قال إن شركة تكساس رودهاوس كانت شركة أشخاص تصادف أنها تقدم شرائح اللحم .لقد غير حياة مئات الملايين من الموظفين والضيوف على مدار الـ 28 عامًا الماضية. لقد أثر أيضًا على مئات الآلاف من الأشخاص من خلال تبرعاته السخية وغالبًا ما تكون مجهولة".وأعلن مجلس إدارة الشركة أن الرئيس جيري مورغان سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.وقالت عائلته وسلسلة المطاعم: "لقد ترك وراءه شركة أسطورية يقودها فريق قيادي مختار بعناية يغذيه الشغف في التطور حول العالم".