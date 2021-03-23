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إعلامي ينجو من الموت بأعجوبة... سقط ديكور الاستديو عليه وعلى ضيفه (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2021 | 15:00
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نجا الإعلامي المصري إبراهيم عيسى من الموت بأعجوبة، بعد سقوط ديكور الأستوديو الخاص برنامجه "حديث القاهرة" خلال تصوير حلقة جديدة منه، وهو ما أدى إلى إصابة المصور وعدد من العاملين وتم نقلهم للمستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة سقوط جزء من الديكور وسط صدمة وارتباك الإعلامي المصري التي حاول إنقاذ ضيفه بالصراخ لتنبيهه سقوط الشاشة خلفه عليه.

وتم التأكيد بعدها أن صحة إبراهيم عيسى وضيفه بخير، وقد تم استكمال تصوير البرنامج بعدها بشكل طبيعي.


بدوره، نشر الضيف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك: "نجونا أنا والأستاذ إبراهيم عيسى من الموت بعد أن وقع لوكيشن التصوير، وإصابة مصور ونقله للمستشفى.. الحمد لله".

كذلك طمأن الإعلامي خيري رمضان الجمهور على صحة إبراهيم، خلال حلقة الاثنين من "حديث القاهرة".
 
 
المصدر: لها
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