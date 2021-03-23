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مقابل هذا المبلغ... عارضة أزياء تكشف خطة "إغواء" نجم التنس جوكوفيتش لتشويه سمعته

Lebanon 24
23-03-2021 | 18:00
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كشفت عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، الصربية ناتاليا سيكيتش، عن خطة كانت ترمي لتشويه سمعة لاعب التنس الشهير، المصنف الأول عالميا، نوفاك جوكوفيتش.

وحسبما قالت ناتاليا، فقد عرض عليها شخص في لندن، "إغواء" بطل ويمبلدون خمس مرات، وذلك مقابل 52 ألف جنيه إسترليني.

وأوضحت أن الخطة كانت تشمل تصوير نوفاك في أوضاع غير لائقة، ونشر ذلك على الإنترنت، لافتة إلى اعتقادها بأن الهدف من وراء ذلك كان تدمير زواج نجم التنس، وإلحاق الضرر بمسيرته الرياضية.
المصدر: سكاي نيوز
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