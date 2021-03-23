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لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2021 | 21:00
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هاجم فيل ضخم رجلاً دخل حظيرته حاملاً طفلته في حديقة مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، حيث كانا يرغبان بالتقاط "سيلفي" معه.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلاً عن الشرطة، فإنّ خوسيه نافاريتي البالغ من العمر 25 عاماً كان يخطط لالتقاط صورة "سيلفي" مع الفيل الأفريقي بالحديقة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ الأب الشاب اصطحب معه طفلته البالغة من العمر عامين داخل حظيرة الحيوان الضخم.
 
وأظهر مقطع فيديو صادم الفيل وهو يركض خلف نافاريتي، الذي هرع بدوره للهروب من فتك الفيل حاملا طفلته بين ذراعيه.

وبوصوله للسياج أسقط الأب ابنته خارج الحظيرة أولاً، ثم حملها مرة أخرى بعد أن نجح هو الآخر في الهروب بصعوبة من دهس الفيل.

وفي مقطع الفيديو يسمع صراخ الشهود الذين كانوا متواجدين في موقع الحادث، ونهيم الفيل الغاضب.
المصدر: سبوتنيك

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