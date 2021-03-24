الحمل
لن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍ
الثور
كن عادلاً ومنصفاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به
الجوزاء
تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه
السرطان
أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له
الأسد
تدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات
العذراء
يفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة
الميزان
يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرار
العقرب
حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاً
القوس
حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك
الجدي
يحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي
الدلو
أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك
الحوت
يحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب