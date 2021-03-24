الحمللن يعاكسك الحظ هذا اليوم أو يدخلك في مأزق أو في مشكلة أو في تصرف خاطئ وكلام قاسٍالثوركن عادلاً ومنصفاً مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام بهالجوزاءتقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاههالسرطانأوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط لهالأسدتدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقاتالعذراءيفتح أمامك هذا اليوم أبواباً كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدةالميزانيحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلاً قد تبقيك في حال من اللااستقرارالعقربحاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعوراً بالإحباط ينعكس سلباً على معنوياتك ويظهرك عاجزاًالقوسحيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتكالجدييحمل هذا اليوم أخباراً جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربويالدلوأوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدّاً، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتكالحوتيحمل هذا اليوم تغييراً مفاجئاً وطارئاً ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب