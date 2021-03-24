توقعات ماغي فرح للأسبوع الرابع من شهر آذار 2021 على الصعيد العاطفي

ما هي التوقعات والحظوظ التي سترافق الأبراج، وهل ستأتي العديد من الفرص لإجراء تغيير في العلاقات العاطفية؟ إليكم أبرز توقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج على الصعيد العاطفي في الأسبوع الرابع من شهر آذار 2021.

توقعات برج الحمل عاطفيًا

يُعتبر اليوم الأربعاء 24 جيدًا للقاءات العاطفية ولموعد حب ربما جديد، أو لعطاء مهم والنظر إلى بعض الأمور الخاصة والشخصية وربما تكون عائلية.

كن متحفظًا جدًا بين 28 والإثنين 29 آذار، وحاول السيطرة على إنفعالاتك وتكتم حيال إنتماء أو إرتباط جديد، ولا تفصح عنه.

تطل على شهرًا جديدًا تتحرر فيه من القيود السابقة.

توقعات برج الثور عاطفيًا

كن متحفظ جدًا بين الثلثاء 30 والأربعاء 31 آذار وابتعد عن المغامرة والمجازفات والمخاطر، ولا تحمل نفسك ذنوبًا في هذين اليومين.

تطُل على شهر مربك قليلًا، لكن في النصف الثاني سيكون أفضل.

توقعات برج الجوزاء عاطفيًا

تدخل إلى فترة ذهبية إبتداءً من الأحد 28 حتى الأربعاء 31 آذار، وستكون فترة مهمة جدًا وتظهر فيها كفاءتك حتى ولو عاكسك ساتورن وتسبب ببعض الغيرة وجعلك تعاني من بعض الذبذبات بسبب الحاسدين، وستتخطى هذه الحواجز بمرونة تامة ومهارة.

توقعات برج السرطان عاطفيًا

تنعم بأيام جيدة جدًا على الصعيد العاطفي تجعلك تلتقي بحبيب أو تتفق معه على بعض المشاريع، ولديك يومين جيدين على الصعيد العاطفي، وقد لا تكون فيما بعد أوضاعك العاطفية ممتازة في آواخر الشهر، لذا عليك الإنضباط وحاول السيطرة على أعصابك، لأنك من الممكن أن تطل على فترة من التشنجات يوم الإثنين 29.

إنتبه لصحتك كما لسلامتك، ولا تعرض نفسك للأخطار.

توقعات برج الأسد عاطفيًا

عليك الإبتعاد عن كل المجابهات والمواجهات التي سيكون ثمنها باهظًا جدًا حتى لو خرجت منتصرًا، وكن هادئًا جدًا في هذه الفترة واعلم أنك مقبل على شهر تتقدم خلاله بخطى واثقة، وستستعيد ثقتك بنفسك بسبب وجود كوكب ماركور وفينوس في برج الحمل وكوكب مارس في الجوزاء.

توقعات برج العذراء عاطفيًا

لديك تركيز على المشاريع الشخصية يجب عليك التوقع بعض التغييرات والإنقلابات في حياتك الشخصية، وقد تبحث شيئًا جديدًا في هذا الوقت أو موضوع زواج أو خطوبة أو حتى فراق او طلاق.

توقعات برج الميزان عاطفيًا

تتغير نظرتك إلى بعض العلاقات في هذه الفترة، حتى نظرتك إلى الحب وطريقة التعامل معه، تحتاج إلى تطمينات وتشعر بالقلق وكأنك تريد الإطمئنان عن أمر تسعى من أجله.

حاذر في نهاية الشهر من إستغلال بعض الاشخاص لك واستشير دائمًا قلبك لأنه هو الدليل الساطع الذي يخدم مصلحتك.

توقعات برج العقرب عاطفيًا

تبدأ فصل جديد من حياتك، وقد يكون هناك قلب صفحة جديدة على أثر تطور يحصل في حياتك الشخصية، وتحقق إنتصارًا، وتزول مشاكلك السابقة وبعض الهموم وبعض القلق، وتتخلص من أمور لم تعد مناسبة لك وتتوقف من النظر إلى الوراء، وقد يكون حسمًا او إنفصالًا او معبرًا للمستقبل، وقد تتألم وهذا طبيعي فكل فراق يسبب ألما.

توقعات برج القوس عاطفيًا

اذا اردت الإجتماع مع الآخرين أو الأصدقاء وإذا أردت الإرتباط بشريك جديد فمن المستحسن أن تُقدم على هذه الخطوة بين الأربعاء 24 والخميس 25 آذار.

تشعر بمرارة في هذه الفترة بسبب تنافر ماركور الموجود في مربع مع برجك مما يؤدي إلى بعض البلبلات، لكن مع يدعمك فينوس والشمس على الصعيد الشخصي ويعدانك بنجاحات على الصعيد العام، وربما يتراجع المزاج في هذه الفترة لكن الشأن العاطفي يكون أفضل.

توقعات برج الجدي عاطفيًا

تكون الأجواء رقيقة بين الثلثاء 30 والأربعاء 31 آذار، وتعيش عاطفة جيدة وتكون سعيدًا بلقاء أو بكلمات حب أو تعاطف معك من قبل أحد الأبناء أو الأشقاء أو حتى أحد الوالدين، وتشعر أنَّ الحلول ليست مستحيلة.

توقعات برج الدلو عاطفيًا

تجد نفسك أمام بعض المستلزمات الضرورية وبعض النزاعات التي تتطلب منك الحكمة والتروي والمهارة في المجال العائلي، وقد تعرف الحب بين يوم الأحد 28 والإثنين 29 آذار، أو تلتقي بشخص يجعلك أكثر تجاوبًا مع الرغبات، ويهتف قلبك ربما لشخص يدخل حياتك في هذه الفترة.

توقعات برج الحوت عاطفيًا

قد تعيش قصة حب في آواخر هذا الشهر، وتبتعد عن محيطك بهدف الإختلاء مع الحبيب، وتعيش مغامرة شخصية حلمت فيها طويلًا، وينتظرك مفاجئة جيدة.