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عراكٌ بين فيلَيْن داخل سيرك يخرج عن السيطرة (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2021 | 18:00
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وقع عراكٌ بين فيلَيْن في العرض الصباحي بسيرك مدينة قازان الروسية حيث اعتدى فيل على آخر، ما أدى إلى سقوط أحدهما على الحلبة.

وبدأ الفيل المعتدي في دفع زميله إلى خارج الحلبة مباشرة نحو الصفوف الأمامية للجمهور، ما أثار الحادث الفوضى بين الحضور ومغادرة الجميع لبهو السيرك، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع" ياندكس".
ويعتقد مروّض الفيلين أن سبب العراك يكمن في عزل الفيل لمدة طويلة عن الجمهور ومروضه بسبب وباء فيروس "كورونا" في روسيا، علماً أن عروض سيرك قازان لم تبدأ إلا بحلول آذار الجاري.

مع ذلك فإن إدارة السيرك أعلنت أنها تستعد لعقد اجتماع بحضور المروضين والأطباء البيطريين وخبراء علم النفس الحيواني من أجل فهم دوافع السلوك العدواني للحيوانات والحيلولة دون تكرار ما حدث.

المصدر: روسيا اليوم

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