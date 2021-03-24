اعتقال امرأة بعد وفاة جروها بجرعة "هيرويين" زائدة!

أعلنت الشرطة الأميركية اعتقال امرأة شمالي ولاية نيويورك، بعد وفاة جروها البالغ من العمر 6 أسابيع بسبب جرعة زائدة من الهيرويين.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبونتيك" الروسية عن صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإنّه يُزعم أن نيكول هولاند، البالغة من العمر 26 عامًا، كانت تستخدم العقار بنفسها عندما أعطته أيضاً لكلبها الصغير.

وقالت السلطات إن الجرو توفي وكشف تشريح الجثة أن وفاته كانت نتيجة تسمّم أفيوني، بسبب تعاطي جرعة زائدة من الهيرويين.



وقالت الشرطة إنها وجهت لها تهمة القسوة على الحيوانات يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 6 نيسان.