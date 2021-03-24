معرض للجثث البشرية يثير الجدل.. وفتح تحقيق

أصدر ألكسندر باستريكين، رئيس لجنة التحقيق الروسية، تعليمات بإعطاء تقييم قانوني لأهداف وغايات معرض الدكتور غونتر فون هاغنز "Body Worlds" في موسكو، إضافة إلى إجراء تحريات حول منظميه.

وقالت لجنة التحقيق الروسية على موقعها الإلكتروني: "تداول عدد من وسائل الإعلام تعليقات سلبية حول هذا المعرض التجاري، الذي ينتهك، وفق آراء شخصيات عامة، القيم الأخلاقية، ويعبر عن عدم احترام صريح للمجتمع، ويمكن اعتباره إهانة للمشاعر الدينية".

وأشارت لجنة التحقيق الروسية إلى أن رئيسها "أوعز للمحققين بالقيام بدراسة شاملة لجميع الجوانب، وتقديم تقييم قانوني لأهداف ومحتوى والغرض من المعرض، وفق التشريعات الروسية".

كما أمر باستريكين أيضا بإجراء تحريات إجرائية ضد المنظمين والمبادرين بهذا المعرض.

وكان العرض المذكور قد افتتح في قاعة بمعرض "في دي إن خا" بموسكو يوم 12 مارس، واحتوى على جثث بشرية محنطة بتقنية البوليمر بلاستيناتيون، لدكتور التشريح الألماني الجنسية، غونتر فون هاغنز.