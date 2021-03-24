صدمة على الهواء مباشرة.. فتاة عارية تقتحم قناة تلفزيونية وتهاجم المذيعة (فيديو)

تعرضت مذيعة تلفزيونية على شاشة قناة محلية في رومانيا، للحظات صدمة ورعب حقيقي أثناء تقديم برنامجها، حيث فاجأتها فتاة اخترقت الاستديو هي عارية تماما، وبيدها حجر من الطوب حاولت رميه عليها.



ويظهر في الفيديو الذي انتشر على الإنترنت، لحظة اقتحام فتاة عارية ومحاولتها الاعتداء على المذيعة ميريلا فايدا، لكن العاملين تدخلوا في الوقت المناسب وسيطروا عليها ومنعوها من تنفيذ اعتدائها.

وذكرت وسائل الإعلام أنه في الوقت الذي كانوا يتصلون فيه بالشرطة، كانت الفتاة تصرخ معلنة عن رغبتها في قتل مقدمة البرنامج.

وبحسب التحقيقات الأولية، تمكنت الفتاة من التسلل إلى الاستوديو من باب خلفي، خلعت عنده ما كان عليها من ملابس، ومنه أسرعت للانقضاض على المذيعة.



ونقلت الشرطة المهاجمة إلى مستشفى قريب للأعصاب، بعد أن لاحظ عناصرها تصرفات غير طبيعية قامت بها الفتاة أمامهم.