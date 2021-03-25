منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
25-03-2021 | 05:55
A-
A+
Doc-P-806506-637522485387251627.jpg
Doc-P-806506-637522485387251627.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك
الثور
كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور
الجوزاء
تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد
السرطان
تبدو اليوم مرتاحاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك
الأسد
عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك
العذراء
تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار
الميزان
تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير
العقرب
الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط
القوس
 تختبر هذا اليوم علاقتك الزوجية ويطرأ اليوم ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال
الجدي
قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً
الدلو
قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة
الحوت
يشتد التنافر بين ساتورن وجوبيتر، وتشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:00 | 2021-03-25
23:00 | 2021-03-24
21:00 | 2021-03-24
18:00 | 2021-03-24
17:00 | 2021-03-24
15:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website