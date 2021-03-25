الحملتطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشكالثوركن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمورالجوزاءتشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديدالسرطانتبدو اليوم مرتاحاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتكالأسدعليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريكالعذراءتزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيارالميزانتقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقديرالعقربالحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوطالقوستختبر هذا اليوم علاقتك الزوجية ويطرأ اليوم ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصالالجديقد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداًالدلوقد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفةالحوتيشتد التنافر بين ساتورن وجوبيتر، وتشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية