الحمل
تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك
الثور
كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور
الجوزاء
تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد
السرطان
تبدو اليوم مرتاحاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك
الأسد
عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك
العذراء
تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار
الميزان
تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير
العقرب
الحوار الهادىء يمكّنك من حلّ العراقيل، إلا أنّ الشريك قد لا يقتنع بسهولة، فلا تستسلم أمام الضغوط
القوس
تختبر هذا اليوم علاقتك الزوجية ويطرأ اليوم ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال
الجدي
قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً
الدلو
قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة
الحوت
يشتد التنافر بين ساتورن وجوبيتر، وتشعر بالانكماش وتحتاج إلى مساعدة معنوية