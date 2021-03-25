5 شبان حاولوا الانتحار حرقا... ورمي أنفسهم من سطح مبنى!

أقدم 5 شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاما بالجزائر على محاولة الانتحار حرقا بعد صعودهم سطح مبنى من 5 طوابق في حي البرادعي في بلدية الشلف والشروع بحرق ملابسهم والتهديد برمي أنفسهم.



وحدثت الواقعة في وقت "تدخلت فيه مصالح الحماية المدنية من أجل محاولة إقناع هؤلاء الشباب للعدول عن خيار الانتحار، رفقة مصالح الأمن وجمع من المواطنين، حيث تم نزول هؤلاء الشباب دون حصول أية خسائر تذكر".