ربح يانصيب بقيمة مليون دولار وأخبر الجميع.. ثم تذكر أنه فقد التذكرة!

تمكن مواطن أميركي من ولاية تنيسي من العثور على تذكرة اليانصيب الخاصة به الفائزة بمليون دولار في نفس المكان الذي فقدها فيها.

وذكرت شبكة abc news أن الرجل فقد تذكرته في موقف للسيارات، لكنه وبعد الإعلان عن الأرقام الفائزة لم يعثر عليها، مشيرة إلى أنه كان يمكن لأي شخص يعثر على التذكرة المطالبة بقيمتها.

وقال نيك سلاتين إنه ذهل ولم يصدق أن تذكرته التي اشتراها من متجر بقالة محلي فائزة بـ1,178,746 دولار.