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منوعات
ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)
Lebanon 24
25-03-2021
|
16:35
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كشف مسؤولان في إدارة جمارك المنافذ الجوية في مطار تشيناي جنوبي الهند، عن إلقاء القبض على مهرّبين قاما بتهريب كمية من الذهب ومبلغ 382 ألف و943 دولارا أميركيا أثناء عودتهما من الإمارات.
وضبطت مصالح الجمارك الجوية الذهب والعملات الأجنبية الذي قدرت بنحو 382 ألف و943 دولارا أميركيا أي ما يعادل (29.5 مليون روبل)، نتيجة ملاحظة الجمارك تصفيفة شعر المهرّبين غير الطبيعية، ووفقا لما نقلته صحيفة "ذي صن" البريطانية.
حيث قام الرجلان بتحويل الذهب إلى عجينة، حتى لا تلتقطها أجهزة الكشف عن المعادن، ووضعا المادة في كيس بلاستيكي، وألصقوها أعلى الرأس حيث تم حلق الشعر مسبقا، وتمت تغطيته بشعر مستعار.
ومع ذلك، فإن المهارة لم تقتصر على هذا فقط، فقد وضع المهرّبان الأكياس في السراويل الداخلية، وأخفوها بذكاء بين طبقات القماش.
المصدر:
سبوتنيك
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