منوعات

ضبط رجلين قاما بتهريب أكثر من 382 ألف دولار بطريقة عجيبة (فيديو)

Lebanon 24
25-03-2021 | 16:35
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مسؤولان في إدارة جمارك المنافذ الجوية في مطار تشيناي جنوبي الهند، عن إلقاء القبض على مهرّبين قاما بتهريب كمية من الذهب ومبلغ 382 ألف و943 دولارا أميركيا أثناء عودتهما من الإمارات.

وضبطت مصالح الجمارك الجوية الذهب والعملات الأجنبية الذي قدرت بنحو 382 ألف و943 دولارا أميركيا أي ما يعادل (29.5 مليون روبل)، نتيجة ملاحظة الجمارك  تصفيفة شعر المهرّبين غير الطبيعية، ووفقا لما نقلته صحيفة "ذي صن" البريطانية. 

حيث قام الرجلان بتحويل الذهب إلى عجينة، حتى لا تلتقطها أجهزة الكشف عن المعادن، ووضعا المادة في كيس بلاستيكي، وألصقوها أعلى الرأس حيث تم حلق الشعر مسبقا، وتمت تغطيته بشعر مستعار.


ومع ذلك، فإن المهارة لم تقتصر على هذا فقط، فقد وضع المهرّبان الأكياس في السراويل الداخلية، وأخفوها بذكاء بين طبقات القماش.
المصدر: سبوتنيك

منوعات

فيديو

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-03-25
15:00 | 2021-03-25
12:00 | 2021-03-25
09:00 | 2021-03-25
05:55 | 2021-03-25
23:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website