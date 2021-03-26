أنقذوا طفلة من الموت بعدما اخترقت عجلة دمية رأسها.. شاهدوا الصور

أنقذ الأطباء في مستشفى سبيرانسكي بمدينة موسكو الروسية، حياة طفلة تبلغ من العمل 10 أشهر بعدما اخترقت جمجمتها عجلة من لعبة سيارة صغيرة.

وأظهرت صور الأشعة السينية، العجلة على بعد ملليمترات قليلة من دماغ الطفلة، وقال الأطباء إن الطفلة محظوظة لأن العجلة لم تتسبب بأضرار للدماغ.





ويقول والدا الطفلة، إنها سقطت عن طريق الخطأ على محور عجلة اللعبة الحاد أثناء اللعب في المنزل. ويقول والدا الطفلة، إنها سقطت عن طريق الخطأ على محور عجلة اللعبة الحاد أثناء اللعب في المنزل.

وأظهرت الصور التي تم نشرها عبر العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، العجلة وهي عالقة في جانب رأس الطفلة.

وقال المسعفون في المستشفى إنهم نجحوا في إزالة العجلة باستخدام أداة خاصة، حيث قال الجراح رسلان مولوتوف، إن الأطباء كانوا حريصين على عدم ترك أي جزء من العجلة في المنطقة المتضررة، وأكد أن الطفلة لن تعاني من ضرر دائم في رأسها جراء الحادث لحسن الحظ.