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منوعات
قريبا... تصنيع اللحوم من الفطر والعدس الأصفر!
Lebanon 24
26-03-2021
|
21:00
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بحلول عام 2035، يصبح عُشر اللحوم والبيض ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية المستهلكة في جميع أنحاء العالم من البروتينات البديلة. توصلت إلى هذا الاستنتاج شركتا الاستشارات الدولية BCG و Blue Horizon Corporation في بحثهم.
يمكن أن ينمو سوق البروتينات البديلة من 13 مليون طن حاليًا سنويًا إلى 97 مليون طن بحلول عام 2035 وتمثل 11% من إجمالي سوق البروتين. ويمكن مضاعفة هذه الحصة السوقية مع التغيرات التكنولوجية السريعة.
قال بنجامين موراك، العضو المنتدب والشريك في BCG: "قد تنافس البروتينات البديلة قريبًا البروتين الحيواني من حيث المذاق والشكل والسعر..."، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
سيوفر التحول إلى اللحوم النباتية والبيض أكثر من 1 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035، وهو ما يعادل انتقال اليابان إلى الحياد الكربوني لمدة عام كامل. كما سيوفر 39 مليار متر مكعب من المياه - وهو ما يكفي لتزويد لندن بالمياه لمدة 40 عامًا.
بالإضافة إلى الفوائد البيئية وسلامة الغذاء، يقدر المستهلكون مذاق الطعام والسعر المناسب مقارنة بالمنتجات التقليدية. وفقًا للخبراء، ستتم عملية إنتاج البروتينات البديلة على ثلاث مراحل - اعتمادًا على ماذا وكيف يتم إنتاجها. البدائل النباتية للهامبرغر ومنتجات الألبان وبدائل البيض المصنوعة من فول الصويا والعدس الأصفر والبروتينات الأخرى - سوف تتساوى في السعر والمذاق مع الأطعمة العادية في عام 2023 وحتى قبل ذلك. وتصل البروتينات البديلة المشتقة من الفطر والخميرة والطحالب وحيدة الخلية إلى التكافؤ بحلول عام 2025. ويمكن أن يتساوى البروتين المستنبت (المزروع من الخلايا الحيوانية) مع اللحوم العادية في السعر والمذاق بحلول عام 2032.
وقال مكسيم باختين، العضو المنتدب وشريك BCG في موسكو: "ومع ذلك، روسيا يكون لها مسار مختلف قليلاً نحو المنتجات البديلة. قد تظهر البدائل النباتية بأسرع ما يمكن في روسيا في منتجات الألبان، نظرًا لوجود نقص في الحليب في البلاد - حوالي 3.6 مليون طن. وستساعد التقنيات الجديدة في تقليل هذا النقص".
وأضاف أنه في روسيا يكون التحول إلى اللحوم المصنوعة من النباتات ذات أهمية ثانوية حيث أن المنتجات البديلة تتماشى مع السعر والمذاق والشكل.
المصدر: سبوتنيك
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