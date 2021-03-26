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منوعات
مواليد ثلاثة أبراج يسيرون على الطريق نحو حياة أفضل!
Lebanon 24
26-03-2021
|
18:00
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رغم كل ما يشهده العالم من أحداث أكثرها مأسوية انتشار فيروس كورونا المستجد فضلاً عن الحروب والمآزق الاقتصادية وغير ذلك، يلوح نور في نهاية النفق. فثمة أشخاص في هذا العالم يسيرون في الاتجاه الصحيح، نحو حياة أفضل، ومنهم مواليد 3 أبراج.
الثور
من الممكن أن تشهد حياة هذا المولود التغيير الكبير الذي يطمح إليه منذ سنوات طويلة. وقد يتمكن من استغلال بعض الفرص المهمة جداً والتي تفتح أمامه أبواباً كانت موصدة منذ سنوات. كذلك قد يقوم بخطوة جديدة تجعله حديث الأشخاص المحيطين به في العمل أو المجتمع.
العذراء
يسير مولود العذراء في الاتجاه الصحيح في السنوات الأخيرة الماضية وإن كانت بعض المعوقات تمنعه من التقدم بسرعة. ويبدو أن الأشهر المقبلة تعده بقطف الثمار. فمن الممكن أن يبلغ نهاية سعيدة في ما يتعلق بعمل يؤديه أو جهد يبذله على المستوى المادي أو المهني أو الأسري. ولهذا عليه انتظار الأخبار الجيدة لأنها قد تأتي عاجلاً أم آجلاً.
القوس
يتحلى هذا المولود بالصبر والقدرة على التحمل. ولهذا من الممكن أن يحقق بعض الأهداف التي سعى إليها مؤخراً. وقد يتوصل إلى حلول غير متوقعة لمشاكل عانى منها في وقت سابق. كذلك قد يتعين عليه التوقف عن الشكوى بعد الآن لأن الأيام المقبلة يمكن أن تحمل إليه المفاجآت السارة.
المصدر: لها
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