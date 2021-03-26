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منوعات
جريمة مروعة.. قتل زوجته بوحشية ورمى جثتها في الشارع!
Lebanon 24
26-03-2021
|
15:53
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قُتلت شابة بطريقة وحشية على يد زوجها في مدينة كهريزك، جنوب العاصمة الإيرانية طهران.
وبحسب المعلومات التى ذكرتها وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية، فإن المرأة، البالغة من العمر 32 عاماً، قُتلت على يد زوجها الأربعاء، وقام برمي جثتها في أحد شوارع مدينة كهريزك، بعدما لفها بالنايلون وبطانية. وقد عثر أحد عمال بلدية طهران على جثتها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.
ونقلت الوكالة عن شقيق الضحية، قوله إن شقيقته اتصلت بمنزلهم في جرجان ليلة الجريمة، وقالت لهم إنها تريد الذهاب إلى هناك. وأوضح الشاب أن الأسرة لم تسمع أي أخبار عنها مرة أخرى حتى تقدموا بطلبات تحديد الهوية.
وكشف شقيق الضحية أن الجاني ضرب زوجته على رأسها بأداة صلبة ثم خنقها، ونقل جثتها إلى طريق أزادي جان السريع في جنوب طهران. وأكد على وجود خلافات بين شقيقته وزوجها، وأنها سبق وأخبرتهم أن زوجها أراد ذات مرة قطع لسانها.
وأشار الشقيق الى أن زوج أخته هرب إلى خوزستان بعد الجريمة، موضحاً أنه اعترف بفعلته بعد اعتقاله.
المصدر: إرم نيوز
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